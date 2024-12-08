敘利亞軍方認了「阿塞德倒台」！　總理：準備和平移交政權

▲敘利亞總統阿塞德外傳已經逃離首都大馬士革。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）外傳已經搭機逃離首都大馬士革，目前行蹤不明。在此之際，敘利亞總理賈拉利（Mohammed Ghazi Jalali）8日表示，政府已經準備與反對派合作，會和平移交政權。

美聯社、路透等報導，敘利亞總理賈拉利是在總統阿塞德傳出逃亡消息之後，在8日透過影片做出最新說明。賈拉利指出，「我人正在家裡，我沒有離開，因為我屬於這個國家」，白天將會前往辦公室繼續工作，同時呼籲敘利亞民眾不要破壞公共設施。敘利亞陸軍司令部也已經通知軍官，阿塞德已經倒台。

不過賈拉利並沒有針對阿塞德逃亡消息做出回應。與此同時，敘利亞首都大馬士革群眾開車或步行外出在街頭聚集，揮手、高呼自由；在第3大城市荷姆斯（Homs），在軍隊撤出市中心之後，數千人上街慶祝，一邊跳舞、一邊大喊「阿塞德走了，荷姆斯自由了」、「敘利亞萬歲」。

此前有消息稱，總統阿塞德8日搭乘飛機離開大馬士革。反抗軍8日宣布阿塞德政權垮台，已經占領大馬士革，阿塞德已經逃跑，「歷經復興黨統治50年來的壓迫，13年來的犯罪、暴政、流離失所，以及各種占領軍的長期鬥爭，我們宣布，今天，也就是2024年12月8日，敘利亞最黑暗時代的結束與新時代的開始」。