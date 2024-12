1天連奪4城！敘利亞反抗軍「解放荷姆斯」　居民湧上街頭慶祝

▲荷姆斯居民撕毀阿塞德海報,推倒阿塞德雕像。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

敘利亞反抗軍8日清晨正式宣布,已經完全掌控該國第3大城市荷姆斯(Homs),數千位居民紛紛湧上街頭,慶祝阿塞德(Bashar al-Assad)政權潰敗。事實上,反抗軍1天內已經佔領4座城市,並且喊話「我們著眼於大馬士革(Damascus)」。

反抗軍發言人加尼中校(Hassan Abdul Ghani)表示,「我們在24小時內,解放了4座敘利亞城市,德拉(Daraa)、庫奈特拉(Quneitra)、蘇韋達(Suwayda)與荷姆斯。我們的行動正在持續解放整個大馬士革鄉村,我們正著眼首都大馬士革。」

A profoundly symbolic moment for Syria: the toppling of Assad’s statue in Homs after the rebels took control, facing little resistance. Homs is regarded as the capital of the Syrian revolution that began in 2011 & suffered one of the most brutal crackdowns pic.twitter.com/VTwOSb0EBY