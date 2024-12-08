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1天連奪4城！敘利亞反抗軍「解放荷姆斯」　居民湧上街頭慶祝

▲▼1天連奪4城！敘利亞反抗軍「解放荷姆斯」　居民湧上街頭慶祝。（圖／翻攝X）

▲荷姆斯居民撕毀阿塞德海報，推倒阿塞德雕像。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

敘利亞反抗軍8日清晨正式宣布，已經完全掌控該國第3大城市荷姆斯（Homs），數千位居民紛紛湧上街頭，慶祝阿塞德（Bashar al-Assad）政權潰敗。事實上，反抗軍1天內已經佔領4座城市，並且喊話「我們著眼於大馬士革（Damascus）」。

反抗軍發言人加尼中校（Hassan Abdul Ghani）表示，「我們在24小時內，解放了4座敘利亞城市，德拉（Daraa）、庫奈特拉（Quneitra）、蘇韋達（Suwayda）與荷姆斯。我們的行動正在持續解放整個大馬士革鄉村，我們正著眼首都大馬士革。」

CNN等外媒報導，荷姆斯位於首都大馬士革與沿海省份拉塔基亞（Latakia）、塔爾圖斯（Tartus）的重要交會點，其中塔爾圖斯不僅是敘利亞政府的支持重鎮，更是俄羅斯戰略海軍基地所在地，因此失去荷姆斯被視為阿塞德政府的沉重打擊，但如今政府軍、前來協助的真主黨精銳部隊「拉德萬部隊」（Radwan Force），都已經從荷姆斯撤離。

根據現場畫面，荷姆斯居民紛紛撕毀阿塞德海報，與2011年阿拉伯之春的反政府示威如出一轍。附近的鐘樓廣場（Clock Tower square）也出現慶祝人潮，數千人載歌載舞，高聲歡唱「阿薩德走了，霍姆斯自由了」、「敘利亞萬歲，阿薩德下台。」有人把阿薩德的肖像畫撕破、燒毀、砸爛甚至扔到地上踩，汽車狂按喇叭，甚至有人對空鳴槍助陣。

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