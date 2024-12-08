　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

▲總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國總統當選人川普今天表示，美國不應捲入敘利亞的衝突。當地的反抗軍正威脅敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權。

路透社報導，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文表示，「敘利亞的情況一團糟，但它不是我們的朋友，美國不應與它有任何關係。這不是我們的戰爭。讓它自己發生吧，不要捲入這場戰爭！」

川普指出，由於阿塞德的盟友俄羅斯正忙著與烏克蘭作戰，因此「似乎無法阻止敘利亞的實際軍事行動。多年來他們一直在保護敘利亞（阿塞德政府）」。

他還說，如果俄羅斯被迫撤離敘利亞，「實際上可能是對他們最有利的情況」，因為「敘利亞從來沒有給俄羅斯帶來太多好處」。

從這番言論看來，川普似乎反對在敘利亞駐軍。目前敘國約有900名美軍，其中多數駐紮在敘國東北部，以支持庫德族領導的聯盟，並防止伊斯蘭國（Islamic State）死灰復燃。

2018年，川普曾在他的首個總統任期內宣布撤離敘國美軍，因為「伊斯蘭國幾乎已經潰敗」。

但之後撤離行動宣告延期，因為川普的顧問警告，一旦美軍撤離，伊朗和俄羅斯將填補美軍在當地留下的真空。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／鄧愷威被巨人隊簽回　明年力拚重返大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

尹錫悅彈劾失敗「執政黨成關鍵」　南韓在野黨11日將再提彈劾

台灣髮型師入境香港被捕　涉走私10公斤K他命…偽裝成蛋白粉

快訊／南韓國會「尹錫悅彈劾案」未通過

南韓民眾大規模抗議　首爾部分地區「網路故障」服務中斷

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

快訊／南韓國會「總統彈劾案」恐難產！　尹錫悅暫時鬆一口氣

總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

憂川普報復！　拜登考慮「預先赦免」佛奇等反川人士

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

尹錫悅彈劾失敗「執政黨成關鍵」　南韓在野黨11日將再提彈劾

台灣髮型師入境香港被捕　涉走私10公斤K他命…偽裝成蛋白粉

快訊／南韓國會「尹錫悅彈劾案」未通過

南韓民眾大規模抗議　首爾部分地區「網路故障」服務中斷

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

快訊／南韓國會「總統彈劾案」恐難產！　尹錫悅暫時鬆一口氣

總是手腳冰冷？　專業醫警告：原因不只「天氣冷」

憂川普報復！　拜登考慮「預先赦免」佛奇等反川人士

陳梅慧車禍亡　王義川分析「追撞疑雲」：恐從台北就被跟蹤

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

宜蘭2男拿西瓜刀砍人！　鬆餅屋男店員爆血逃命

銷售旺季、旗艦新機帶動　第三季智慧手機產量季增7%

SCFI連二紅　美線貨量估逐周上升、12月下旬醞釀漲價

花蓮縣從艱困走向榮耀　幸福城市的實踐

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

舉重世錦賽　「小可愛」林呈璟女子49公斤挺舉摘銅

韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

北市2飯店跨年專案！圓山買1晚送1晚、加賀屋有「水詩籤占卜」

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

南韓在野黨11日將再彈劾尹錫悅

台髮型師入境香港被捕　涉走私K他命

南韓國會「尹錫悅彈劾案」未通過

哥倫比亞機場藏2萬具屍　疑被政府強迫失蹤

即／韓第一夫人表決出爐！國會否決「金建希法」

南韓民眾大規模抗議　首爾部分地區網路故障

只睡4小時！17歲少女熬夜備考　腦出血去世

彈劾通過「尹錫悅馬上下台」？最久要拖6個月

男女街頭脫光交疊裸戰　被圍觀狂罵繼續衝刺

總是手腳冰冷？　原因恐不只「天氣冷」

韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

「全白」藝術品拍賣 　飄破4855萬

更多熱門

相關新聞

台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

中華民國總統賴清德上任後第一次出訪，名為繁榮南島、智慧永續之旅，過境美國夏威夷、關島，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉三個中華民國的友邦。賴清德總統這次的外交出訪，凸顯幾層重要的進展和意涵。

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

馬斯克捐84億元助川普勝選　成美國頭號政治金主

馬斯克捐84億元助川普勝選　成美國頭號政治金主

美國球探來台　陽念希、曾偉喆等百人參加

美國球探來台　陽念希、曾偉喆等百人參加

尹錫悅危險！學者：恐為維持權力挑釁北韓

尹錫悅危險！學者：恐為維持權力挑釁北韓

關鍵字：

川普美國北美要聞敘利亞

讀者迴響

熱門新聞

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

陳梅慧律師代家屬聲明：避免陰謀揣測

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

愛女麻醉後身亡　母派出所低頭淚崩

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

更多

最夯影音

更多

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面