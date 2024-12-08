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尹錫悅彈劾失敗「民怨炸鍋了」　示威者怒：想直接衝到青瓦台

▲▼ 12月7日，民眾聚集在南韓首爾國會外 ，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路頭）

▲12月7日晚間，示威者聚集在首爾國會大門外，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

南韓總統尹錫悅因為「6小時戒嚴」面臨彈劾，但執政黨「國民力量」議員集體離場杯葛，導致法案未達投票人數門檻，最終未過關。此消息立刻點燃民眾怒火，在國會外遊行的示威者更是憤怒又沮喪，甚至有人直言，很想直接遊行到總統府所在的龍山青瓦台。

《韓國時報》報導，南韓國會7日表決總統尹錫悅彈劾案、第一夫人金健熙貪腐指控的特別檢察法案，未料2案皆未通過，讓人民不滿情緒高漲到顛峰。

在首爾汝矣島的燭光遊行之中，示威者原本高舉標語，寫著「用燭光的力量保護我們的國家」，或者高呼「彈劾尹錫悅」。根據警方估算，現場聚集超過10.1萬人，但主辦單位宣稱，汝矣島各地示威者人數達到100萬人，甚至阻礙了地鐵交通，列車不得不跳過汝矣島站、國會議事堂站。

▲▼ 12月7日，民眾聚集在南韓首爾國會外 ，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透）

不過，彈劾案與特檢案未過關的消息傳出之後，一股挫敗感立刻在示威者之間爆發。有人高喊，「這不再是代表人民的議會」，有人直言，「我們怎能讓一位利用非法戒嚴法背棄人民的總統繼續執政？」

56歲的金姓婦女與大學同學一起參加示威，「在這麼多國民的注視之下，他們怎麼能夠否決特別檢察法案呢？想到過去2年在尹錫悅和金正熙領導下的混亂局面，我的血都沸騰了。」

20歲的朱姓大學生淚流滿面地說，「這太荒謬了。我只感覺到憤怒和絕望。我們被教育『權力來自人民』，但這讓我質疑所有事情。」53歲的李姓民眾非常沮喪，「人們應該直接對彈劾案投票表決。老實說，我想要直接遊行到龍山的青瓦台。」

▲▼ 12月7日，民眾聚集在南韓首爾國會外 ，要求總統尹錫悅被彈劾下台。（圖／路透）

位於汝矣島的國民力量黨總部外，也有不少示威者集結，他們批評該黨已經放棄職責、侮辱國會，高喊「解散國民力量黨」、「國民力量黨不是合法政黨」。

隨著燭光遊行情勢升溫，很可能持續下去。一名42歲李姓民眾說，「這超出了人們的理解範圍，彈劾是唯一的選項。」37歲楊姓民眾說，「我們需要從全國各地蒐集更多聲音。」61歲的崔姓民眾也表示，「歷史不能被推翻，我將與今天站出來的人們一起，繼續這場戰鬥。」

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