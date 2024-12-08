尹錫悅道歉忍不住偷笑！「嘴角失守」畫面曝　再度引眾怒

▲尹錫悅道歉時忍不住偷笑。（圖／南韓國會轉播）



記者王佩翊／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，又在數小時後閃電宣布解嚴，引發全國恐慌與混亂，也讓國民氣得走上街頭示威，並要求罷免、彈劾尹錫悅。尹錫悅神隱數日後，終於在7日上午10時發表全國直播談話，針對戒嚴鬧劇道歉，然而這段談話也迅速引發網路熱議，因為有不少網友發現，他竟然在道歉時，忍不住偷笑，嘴角微微上揚，讓國民再度憤怒不已。

根據NEWS1報導，尹錫悅7日上午發表全國直播談話，對戒嚴一事公開道歉。他表示，自己不會迴避任何法律或政治責任，並承諾未來的國家穩定措施將全權交由執政黨處理，並強調，政府與執政黨會共同承擔起國家運作的責任。

尹 '존경하는 국민여러분' 말한 뒤 웃음 꾹" 의혹

…영상 보니[영상]https://t.co/uwT7tjl5mC



"'존경하는 국민 여러분'이라고 말한 다음에 바로 웃음 참은 것 같다","국민을 개돼지라고 생각해서 웃음이 나오나 보다","웃음을 참고 말하네? 괴물이다", "현 사태가 심각한 줄 모르네. ???????? pic.twitter.com/1TbkdJAHuo — ????유미???????????? (@kkommi6) December 7, 2024

談話播出後卻也迅速引發網路熱議，因為有不少網友發現，尹總統在演說的開場說出「尊敬的國民們」時，嘴角似乎失守，短暫地露出微笑，隨後迅速壓住嘴角。而這個瞬間也被捕捉放大，並再度被炎上。網友氣得表示，尹錫悅直到現在都還搞不清楚事情的嚴重性，態度輕浮不已。

網友表示，尹錫悅的表情透露出輕蔑之意，「難道是在強忍笑意嗎」、「國民因為他遭受這麼大的影響，他還笑得出來，是否在輕視大家的感受」等。還有網友激烈批評指，「他根本不是在道歉，而且對整件事件都輕描淡寫。」

南韓網友認為，尹錫悅到現在還沒搞清處狀況，只是在對國民因戒嚴一事受到驚嚇表達歉意，但根本沒有意識到戒嚴這件事本身的錯誤。

儘管尹錫悅彈劾案因為執政黨國民力量的議員提前離席不投票而未通過，但國民力量黨主席已承諾，直到尹錫悅下台前，將會停止他參與所有包含外交在內的政務。

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