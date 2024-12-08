彈劾沒過也掰！韓媒爆：尹錫悅6個月內下台　時間點最快今確定

▲南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅戒嚴之亂還在燒，韓媒MBC報導，執政黨國民力量黨韓東勳透露，會讓尹錫悅在6個月內辭職下台，下台時間點最快今（8）就會決定。就在剛剛，韓東勳已經宣布，尹錫悅在下台之前，將不再插手外交等所有政務。

據傳韓東勳認為，執政黨職責在於把混亂程度降到最低，若可行，下台會比彈劾要來得好；對於檢方與警方的調查，執政黨不會出手阻攔。此前，國民力量黨提出讓尹錫悅「有序下台」的方案，也就是在不影響國民力量執政的狀態之下，讓尹錫悅辭去總統職務。

黨內核心人士透露，雖然韓東勳如今把目標放在確定尹錫悅下台時間，但具體時間點可能無法確定，不排除會以盡快下台為前提達成協議。尹錫悅是在2022年5月10日上任總統，原本任期定於2027年結束，若尹錫悅提前下台，將會觸發提前大選。

南韓國會7日對尹錫悅彈劾案進行表決，但是執政黨國民力量多數議員在投票前集體退場，導致表決票數未達通過的三分之二門檻，使得彈劾案未通過。韓東勳強調，國民力量會推進讓尹錫悅有秩序地下台，以減少對國家的影響與混亂；尹錫悅則表示，將會遵照黨內的決定。

▼南韓執政黨國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像／美聯社）