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南市社會局「社福三冠王」　中央考核等多項社福指標拿第一

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，以「社福一基石傳承永不止」為主題，強調從世代共融、數位化公益救助、長期照顧、志願服務、街友自立、友善托育、身障照顧資源布建、暴力防治等不同面向全方位推動台南市各項社會福利服務。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局長盧禹璁分享今年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局長盧禹璁指出，邁入高齡化社會，台南市除開辦健保補助落實對長者照顧，也重視長者的經驗傳承與終身學習，持續推動青銀共煮、銀髮衣缽相傳及銀髮行動學院等計畫，今年共辦理360場次、逾8741人次受益；於公益救助部分，建置社會救助金專戶線上捐款平台，並將寒暑假餐食券由紙本改為數位票證，以符合數位化發展潮流。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

目前台南市已有15處公托，預計2025年至2030年陸續於社宅及活化公有空間再建置28處公托中心，2024年8月起已有11處親子悠遊館將入館年齡放寬到未滿7歲兒童，未來於曾文市政願景園區(原首府大學)也將設置全市首處親子悠遊館旗艦示範館，強化家長育兒支持；在身心障礙照顧資源布建部分，今年增設6處身心障礙者服務中心與3處輔具服務據點、5處社區日間作業設施、1處社區居住、2處社區式日間照顧等，全市身障服務據點布建數已達169處。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為均衡布建長照服務資源，於六甲區設置住宿長照機構，培植3處社區關懷據點獲衛生福利部社區「金點獎」入圍殊榮。在公私協力方面，與財團法人高雄市慈聯社會福利基金會合作成立全台首處公私協力的街友自立支援服務中心；大台南志工團隊增加至2154隊、志工人數已達10萬5056名，2024台灣燈會也串連29個單位成為燈會志工，搭配走動式服務及時提供各地遊客相關諮詢服務。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長感謝長期投注財力或心力共同造褔需要協助的團體及個人，2025年社會局將持續落實黃偉哲市長「全齡照顧」的理念，積極布建托育資源、辦理倡議、體驗等活動以增進民眾對身心障礙者的認識達到社會共融及推動以女性街友為主體的自立服務、公私協力數位提升等，善用社區、志工、銀髮人才智慧傳承。感謝市民朋友對於台南市社會褔利的肯定，未來亦將持續推動近便有感且符合市民實際需求的社福措施，打造溫暖永續的台南。

▲台南市社會局6日辦理2024年度社福成果發表會，2024年台南市在中央的社會福利績效考核中榮獲優等佳績、另天下及遠見雜誌社福面向多項指標調查均為6都第1，堪稱「社福三冠王」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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