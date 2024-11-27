蟬聯東部第一！花蓮東大門夜市續奪五星　樂活名攤總計721星

▲▼經濟部舉辦今年優良市集樂活名攤頒獎，東大門夜市再度拿下五星市集與樂活名攤721顆星榮譽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

經濟部25日於南投中興新村舉辦今年度優良市集樂活名攤頒獎典禮，花蓮縣政府觀光處余明勲處長代表縣長徐榛蔚出席，帶領東大門夜市四區管委會主委曾及獲獎攤商們前往南投領獎，拿下五星市集與樂活名攤721顆星榮譽！





東大門夜市去年躍升五星優良市集、樂活名攤517顆星後，雖然經歷地震與數個颱風侵襲，仍努力維持最佳的服務環境，優化園區內設施設備，加強攤商知能，包含食安教育訓練、消防與急救AED訓練、英語會話課程、網路行銷直播技巧等等，希望東大門夜市即使在觀光低潮期，也能透過縣府、管委會及攤商間的公私協力合作下，達到市集全面的進步。

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今年度東大門夜市樂活名攤攤數313攤，其中小賴好茶、原香嘟論竹筒飯、馬告炒麵刈包、東麥局、甜一口精緻糖業等5攤奪得五星樂活名攤；四星名攤則有法式官財板、肚肚扁巴西餡餅Tudo Bem Pastel、億大雪花冰、奇波熱狗寶 Chipo Hotdog、高大俠吧、小酒窩 Tiny Bar、泰哥Tiger泰式手沖奶茶-福町店、福町本舖檸檬汁等8攤；以及三星125攤、二星114攤、一星61攤。

▲▼花蓮縣政府觀光處處長帶領東大門夜市四區管委會前往南投領獎。

觀光處長余明勲表示，今年8月任職花蓮縣政府觀光處，第一次接管市場夜市業務，才發現優良市集樂活名攤評核嚴謹且競爭，特別是能通過高星等的中央評核，真的非常優秀！今天代表東大門夜市受領經濟部商業發展署蘇文玲署長頒發的五星優良市集獎項，真的非常榮幸，尤其能在地震風災過後取得這樣的好成績，實屬不易，也是對花蓮、對東大門夜市最大的肯定，我們已經準備好了，歡迎大家隨時來訪。另外，今年東大門夜市也爭取獲得經濟部環境品質提升計畫1,500萬的補助款，將在新的一年特別加強共食區及整體服務環境品質的營造。今天頒獎典禮會上眾「星」雲集，有各縣市的市場菁英、縣市政府人員，攤商們也藉此積極交流、分享彼此經驗，希望從他人經驗與優點學習，讓東大門夜市更上一層樓！

東大門夜市自強夜市管理委員會主委呂佩芹表示，今年東大門夜市星等數繼續創新高，自強夜市在去年招募了許多新進攤商，新攤商都是經過遴選脫穎而出的優秀攤商，除了為夜市帶來新氣象，也非常積極爭取評鑑，就有攤商第一次參加評鑑，就拿到四星樂活名攤的成績！可見東大門夜市不只我們的老攤商非常優秀，新進攤商也是不容小覷，各個都是精挑細選、品質保證的，歡迎大家來花蓮找我們。

東大門夜市福町夜市管委會主委曾黃家明表示，這幾年東大門夜市屢屢拿下好成績，不論是硬體設施或管委會、攤商的軟實力，在各種層面上縣府都很用心的來協助我們進步，今年東大門夜市樂活名攤313攤拿到721顆星，又比上次更進步了。東大門夜市是花蓮隊的一員，我們會維持上進心，不斷爭取更高的服務品質，希望各地的遊客都能多多造訪東大門、多來花蓮旅遊！