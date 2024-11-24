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嘉藥 × 南市府助原住民族品牌升級　Tabe札哈木樂市集

▲嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場，現場市集攤位包括孜然山豬肉叉燒、西拉雅文化杯墊、咖啡豆萃取精華保養品、過山香防蚊噴霧…等商品，多樣化原住民族特色商品，歡迎市民朋友共襄盛舉，感受豐碩的研發成果，活動現場熱鬧非凡。

▲嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為協助原住民族業者提升行銷通路與品牌競爭力，台南市政府原住民事務委員會近年來積極推動輔導計畫，並委託嘉南藥理大學提供培訓課程。根據業者原有商品特色進行延伸開發，新品皆為原民業者與其指導老師經過數次討論過後的原創巧思，商品經由師生們試作、改良成為貼近消費者商品。食品類新品更融入原民原鄉自然農法種植的部落食材，所研發出充滿原民風味且口味造型獨特食品。今年所推出的新品是歷經一年研發及消費者實測期，一推出即頗受好評。

由嘉南藥理大學輔導的13家原住民族業者，以美食、文創與妝品三大領域展現原住民族產品的創新應用。美食部分－「山家風味烤肉」開發孜然風味之豬肉叉燒；「卡碩美食坊」以馬告作為主角開發新口味；「PULIMAN食創坊」研發出中西融合刺蔥吉那富鹹派；「AKIRA原品生活」推出花生與雞心辣椒結合的原民風味爆米花；「紅色香椒手作工坊」以特殊熬製手法將原民勇士豆(樹豆)做成辣椒醬；「ibu高山愛玉」以純水果原料製成彩色晶球的晶球氣泡飲品。

▲嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文創商品部分，「Nay工藝坊」以西拉雅族青年創作的16族意象圖騰做成杯墊；「原味台南文創坊」用軟陶及金箔結合製成星球飾品；「陶晚晚」以女性立場結合西拉雅文化製作圖像陶瓷杯墊；「雄哥文創工作室」創作木雕水果盤；「qatjatjipi阿加吉比工作室」利用天然草木染色之染線結合皮革做成DIY吊飾。

妝品部分：「伊屯好物」用恆春半島的過山香製成過山香淨蚊噴霧及「瑪卡亞咖啡」，並特別選用南台灣高山咖啡，以熟豆提取物及生豆中提取的高濃度綠原酸製成醒神醒膚咖啡保養品。活動現場不少逛街民眾表示，透過這次活動不僅深入了解原住民族文化，也看見其創新與多元的發展潛力。

▲嘉南藥理大學協助台南市政府輔導的原住民族品牌「Tabe札哈木樂原」再度推出創新作品，於11月24日在南紡購物中心一樓南紡廣場隆重登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭表示，這次活動不僅是新商品展示會，更是原住民族文化的展現與推廣，充分展現文化傳承與創意開發的結合。透過這些創意商品，希望更多人能了解並支持原住民族品牌，嘉藥也將持續發揮學術與技術輔導的專業能力，協助更多原住民族業者將商品推向市場。

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