NASA再延阿提米絲II任務！仍力拚搶先中國　送人類上月球

▲NASA宣布，原定於2025年年底發射的阿提米絲II月球任務將再度延後。（圖／翻攝NASA官網）

圖文／鏡週刊

NASA宣布，原定於2025年年底發射的阿提米絲II月球任務將再度延後，預計最早將於2026年4月發射。這項任務將把3名美國太空人與1名加拿大太空人送繞月飛行，並測試獵戶座太空船（Orion spacecraft）的生命支持和其他系統。延遲的原因主要是為了解決在無人測試任務中發現的防熱盾（heat shield）問題。

在2022年的無人測試飛行中，NASA發現獵戶座太空船的防熱盾出現意外損壞，這對於保護太空船及其內部人員免受高達攝氏2,760度的高溫侵襲至關重要。經過分析，NASA發現此次問題的根源在於防熱盾材料結構與氣流影響，為確保下一次任務的安全，將暫緩任務，進行調整。

除了防熱盾問題外，NASA也需要對太空船的環境控制和生命支持系統進行升級，這些系統在今年初的測試中也被檢測出問題。因此，阿提米絲II和接下來的阿提米絲III任務將推遲發射，預計2027年中期進行人類首次月球登陸。

NASA署長納爾遜（Bill Nelson）強調，這些延遲是必要的，以確保太空船在極端環境下的穩定性，並且他表示，這樣的時間表仍能確保美國在中國之前將太空人送上月球。他指出，中國計劃在2030年前將太空人送上月球，但美國的目標是在2027年前實現月球登陸。

阿提米絲計劃將重點放在月球南極區域，這裡可能蘊藏著水冰，可供未來的太空任務提取氧氣、氫氣，甚至是火箭燃料。納爾遜指出，這項資源在競爭激烈的太空探索領域對美國至關重要。

這些延遲並未影響到NASA與商業合作夥伴之間的合作進度，納爾遜強調，NASA將繼續與SpaceX等商業企業合作，確保未來的月球任務能順利進行。



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