新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

▲美國候任總統川普提名億萬富翁、企業家兼太空人賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）為下任美國國家航空暨太空總署（NASA）局長。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國候任總統川普提名億萬富翁、企業家兼太空人賈里德·艾薩克曼（Jared Isaacman）為下任美國國家航空暨太空總署（NASA）局長。現年41歲的艾薩克曼，曾創立電子支付公司Shift4、完成人類首次商業太空漫步，是SpaceX的重要投資者。川普表示，艾薩克曼對太空的熱情以及作為私人太空人的經驗，是他被提名的原因之一。

川普在他創建的社群媒體平台Truth Social上發文表示：「賈里德將推動NASA啟發的使命，為太空科學、技術和探索方面的開創性成就鋪平道路。」而艾薩克曼則在X平台發布聲明稱，在他的領導下，美國太空總署將「開創一個人類成為真正太空文明的時代。」

據悉，艾薩克曼出生於1983年，現年41歲，是美國企業家、飛行員、慈善家和商業太空人。根據《富比士》最新估算，艾薩克曼的個人淨資產為19億美元。1999年，年僅16歲的艾薩克曼從高中輟學後創立了電子支付公司Shift4，該公司為各種餐廳、度假村、飯店、賭場和體育場處理支付業務。

2020年，Shift4更名為Shift4 Payments，每年處理的付款業務額超過2000億美元。同年，馬斯克的SpaceX成為Shift4 Payments的客戶。目前，Shift4公司市值達90億美元，股價報99.96美元，是標普500指數的成分股之一。

除了企業家，艾薩克曼也是一位經驗豐富的飛行員，他擁有世界上最大的私人戰鬥機群，曾經駕駛飛機環繞地球打破世界紀錄。2012年，艾薩克曼更參與創立空軍培訓公司「德拉肯國際」（Draken International, LLC），為美軍訓練飛行員。

身為商業航空員，艾薩克曼成功上過2次太空，並實現1次太空漫步。2021年，艾薩克曼成功領導了「靈感4號」（Inspirati④n）任務，這是人類歷史上首次完全由非專業太空人組成的太空飛行；2024年，艾薩克曼還資助並參與了「北極星黎明」（Polaris Dawn）任務，實現了商業太空人的首次太空漫步。

值得一提的是，艾薩克曼的2次太空飛行均由SpaceX運營，艾薩克曼本人也是馬斯克的密友。

外界分析稱，艾薩克曼被提名屬於意料之外。因為通常來說，美國總統往往會在就職後數週甚至數月才會提名NASA局長，在上個任期內，川普在就職7個月後才提名前任美國眾議院議員布萊登斯坦（Jim Bridenstine）為NASA局長。

艾薩克曼先前在訪談中表示，川普政府可能會對以較低成本前往月球和火星的替代方式持更開放的態度。

延伸閱讀

▸ 果斷掰了9年爽缺工作！他跳槽2個月1原因走人：生不如死

▸ 被警冤枉男子坐27年冤獄「獲賠4億」 他嘆永遠無法彌補失去歲月

▸ 原始連結