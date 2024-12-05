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陸委會祭禁邀陸生處分　賈永婕哭哭！才說「我很喜歡全紅嬋」

賈永婕（右圖）表示很喜歡中國奧運跳水金牌全紅嬋（左圖）。（翻攝賈永婕臉書、全紅嬋微博）

▲賈永婕（右）表示很喜歡中國奧運跳水金牌全紅嬋（左）。（圖／翻攝賈永婕臉書、全紅嬋微博）

圖文／鏡週刊 

馬英九基金會近日邀請陸生來台，然而，一名復旦大學女學生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠引發爭議，陸委會主委邱垂正擬祭出最重5年不得再邀請中國籍人士交流的行政處分。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑表達遺憾，透露原計劃邀請中國奧運金牌全紅嬋、樊振東、潘展樂明年來台，恐怕無法成行。而台北101董事長賈永婕早前才表示「很喜歡全紅嬋」，如今要在台灣與偶像見面的心願恐落空。

由奧運桌球金牌馬龍、射擊金牌楊倩組成的陸生團日前來台參訪，上月30日到訪台北101，賈永婕親自迎接，並全程陪同陸生參觀89樓觀景台等。當天賈永婕受訪形容馬龍是「可愛的大男孩」，也和對方表示自己女兒都是桌球隊的。對於有綠營立委擔心陸生訪台是對岸「統戰」，賈永婕當時回應：「不要這麼嚴肅。」

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賈永婕隔天（1日）在臉書貼出與馬龍、楊倩的合照，配文：「歡迎陸生來台灣，歡迎馬龍與楊倩。希望你們昨天來101玩得開心，感受到我們的熱情。今天天氣好好歡迎大家都來101玩。」

賈永婕（中）與馬龍（左）、楊倩（右）合照。（翻攝賈永婕臉書）

▲賈永婕（中）與馬龍（左）、楊倩（右）合照。（翻攝賈永婕臉書）

賈永婕回覆網友，表示自己很喜歡全紅蟬。（翻攝賈永婕臉書）

▲賈永婕回覆網友，表示自己很喜歡全紅蟬。（翻攝賈永婕臉書）

賈永婕的貼文引發討論，大多粉絲讚馬龍很帥、賈董很美，但也有一兩名網友不滿稱：「真的蠻討厭，接待把我們當成敵人的敵國！」一名網友留言：「賈董好美、馬龍好帥，可以邀請全紅嬋來觀光嗎。」賈永婕回覆他：「我也很喜歡全紅嬋。」

不過，賈永婕恐怕要傷心了，因為中國女學生祝賀「中國台北」風波延燒，邱垂正4日在立法院內政委員會備詢表示，待陸生團回去後，主管機關就會進行行政處分，擬禁止主辦單位6個月至5年內不得再邀請中國籍人士來台交流。


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