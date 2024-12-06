　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嫌「富士山景被擋住」亂砍鄰居樹！　中資飯店老闆傳已逃離日本

中資飯店老闆嫌「富士山景被擋住」，亂砍鄰居樹木！驚傳已逃離日本避責。（翻自雲之上富士飯店官網）

▲中資飯店老闆嫌「富士山景被擋住」，亂砍鄰居樹木！驚傳已逃離日本避責。（圖／翻自雲之上富士飯店官網）

圖文／鏡週刊

發生在3年前，位在日本著名景點富士山附近的一間中資觀光旅館，該名中國老闆不滿富士山景色被鄰居的樹木擋住，竟然私自亂砍鄰居的樹木。本月2日，甲府地方法院判決該名中國老闆罰款30萬日圓（約新台幣6.5萬元），但現在傳出這名老闆早已逃離日本，想要用法律制裁他是難上加難。

據日本《朝日電視台》與《現代經濟》報導，這間位在河口湖邊的中資飯店，約在3年前和隔壁鄰居因為樹木問題打交道，飯店方要求砍掉樹木，讓眺望富士山的視野更好，但鄰居拒絕配合。沒想到飯店來陰的，在2021年底派人擅闖鄰家土地砍伐、施放除草劑，總共損壞23棵樹木。

這名受害鄰居之後採取法律行動，但飯店的態度相當囂張，甚至嗆說「日本警察抓不到我們」。就在今年9月4日，警方逮捕幾位破壞樹木的兇手，其中包括實際砍樹的工人，以及指揮他們的園藝師。該園藝師就是當初酒店在建造時，負責設計庭院的人，園藝師稱現場工人只是聽令行事，最後2位工人獲判不起訴釋放。

不過現在傳出，經營飯店的中國老闆和這名園藝師，早在9月5日就離開日本，目前只剩老闆的妻子依然留在日本。但老闆之妻面對詢問，都僅以「聽不懂日文」、「（經營者）不在這裡」、「不知情，請找律師連絡」等理由回答搪塞。

有消息指出，中資老闆經營的就是這間「雲之上富士飯店」。（翻自雲之上富士飯店官網）

▲有消息指出，中資老闆經營的就是這間「雲之上富士飯店」。（圖／翻自雲之上富士飯店官網）  


更多鏡週刊報導
中國「戰狼外交官」發表棄台論　遭巴拉圭驅逐出境！中共利誘音檔曝光
【41J肉聲】中國男遊泰性侵女大生　泰警配合他玩多P！假扮「變態假面」成功逮人
UNIQLO創始人柳井正稱不使用新疆棉　新疆棉花協會：堅決不能接受

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中山美穗陳屍家中浴缸　沒有外傷痕跡
重返陳梅慧死亡現場！至少2個CMS被當空氣
陳梅慧亡爆陰謀論　高大成曝「2大關鍵」
中山美穗驟逝震驚全日本！主播語塞…他看到跑馬燈字幕驚叫出聲
快訊／太嗨了！周杰倫IG發文
快訊／高雄騎士遭貨櫃車輾死　恐怖瞬間曝光
陳梅慧遭搜索到死亡　時間軸曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鬧市逛街忍不住！男女脫光交疊「街頭裸戰」　被圍觀狂罵還繼續衝刺

馬斯克赴國會閉門會談！傳為減少開銷　將裁撤部分聯邦政府機構

尹、韓會談結束！執政黨魁呼籲「總統停職」：無法輕易饒恕國會之亂

嫌「富士山景被擋住」亂砍鄰居樹！　中資飯店老闆傳已逃離日本

戒嚴軍全副武裝！潛伏執政黨魁韓東勳辦公室　監視器畫面曝光

62年來首度！法國最短命政府垮台「馬克宏陷難題」　原因一次看懂

快訊／戒嚴後首現身？　韓媒：尹錫悅正前往國會

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

鬧市逛街忍不住！男女脫光交疊「街頭裸戰」　被圍觀狂罵還繼續衝刺

馬斯克赴國會閉門會談！傳為減少開銷　將裁撤部分聯邦政府機構

尹、韓會談結束！執政黨魁呼籲「總統停職」：無法輕易饒恕國會之亂

嫌「富士山景被擋住」亂砍鄰居樹！　中資飯店老闆傳已逃離日本

戒嚴軍全副武裝！潛伏執政黨魁韓東勳辦公室　監視器畫面曝光

62年來首度！法國最短命政府垮台「馬克宏陷難題」　原因一次看懂

快訊／戒嚴後首現身？　韓媒：尹錫悅正前往國會

擔憂遭國會彈劾！尹錫悅「急邀」密會韓東勳　他曝光終極逮捕名單

滑翔傘「纏住身體」高空失速墜落！陸男活活摔死　魂斷泰國

誘15歲少女回家！要求按摩帶上床性侵　新加坡前教練判關33個月

張奕明年競爭富邦先發輪值　不確定投入WBC資格賽

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

鬧市逛街忍不住！男女脫光交疊「街頭裸戰」　被圍觀狂罵還繼續衝刺

法國高訂MAISON W 1955「女神之香」　浪漫打造東森廣場K區爆紅打卡點

馬斯克赴國會閉門會談！傳為減少開銷　將裁撤部分聯邦政府機構

保健泌尿道她猛吃蔓越莓乾　五年來「血糖飆、體重失控」醫曝原因

中山美穗陳屍浴缸「無外傷痕跡」！　離婚遭控棄子：每天都很痛苦

「車道衝出北極熊」男撲猛獸身上肉搏救妻　專家贊同：千萬別裝死

林佳龍自拍曝賴清德登機暖心時刻　AIT主席羅森伯格發文感謝訪問關島

台南觀夕平台旁驚見女腐屍！死亡多時已長蛆　民眾嚇壞急報警

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

建議巴拉圭背棄台灣　中國外交官遭驅逐

飛機活春宮！她忘情口愛男伴　監視器全拍下

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

與卡車同時過馬路　女師遭超速機車撞死

馬來西亞自動通關　看板上「中華民國國旗」不見了

等候就業數據美股收黑　台積電ADR反漲1.8％

更多熱門

相關新聞

超人媽媽賣鹽水雞　拚成夜市傳奇

超人媽媽賣鹽水雞　拚成夜市傳奇

台北通化夜市內的紅花天后麻辣鹽水雞一直是排隊名店，從路邊攤起家，第一代老闆許阿淑當初為還債、養育3子女而創業，擺攤受風吹雨淋，躲警察開單，懷孕也得推著攤車跑，幾乎全年無休。

陸委會祭禁邀陸生處分　賈永婕哭哭！才說「我很喜歡全紅嬋」

陸委會祭禁邀陸生處分　賈永婕哭哭！才說「我很喜歡全紅嬋」

嬌娃抱枕陪上床　網：比女鬼恐怖

嬌娃抱枕陪上床　網：比女鬼恐怖

瓊瑤迷電動　平鑫濤為她買機台

瓊瑤迷電動　平鑫濤為她買機台

動力火車憶瓊瑤：不選悲傷是感謝

動力火車憶瓊瑤：不選悲傷是感謝

關鍵字：

鏡週刊富士山

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

2025年身強財運旺3星座公開！

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面