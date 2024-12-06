嫌「富士山景被擋住」亂砍鄰居樹！　中資飯店老闆傳已逃離日本

▲中資飯店老闆嫌「富士山景被擋住」，亂砍鄰居樹木！驚傳已逃離日本避責。（圖／翻自雲之上富士飯店官網）

圖文／鏡週刊

發生在3年前，位在日本著名景點富士山附近的一間中資觀光旅館，該名中國老闆不滿富士山景色被鄰居的樹木擋住，竟然私自亂砍鄰居的樹木。本月2日，甲府地方法院判決該名中國老闆罰款30萬日圓（約新台幣6.5萬元），但現在傳出這名老闆早已逃離日本，想要用法律制裁他是難上加難。

據日本《朝日電視台》與《現代經濟》報導，這間位在河口湖邊的中資飯店，約在3年前和隔壁鄰居因為樹木問題打交道，飯店方要求砍掉樹木，讓眺望富士山的視野更好，但鄰居拒絕配合。沒想到飯店來陰的，在2021年底派人擅闖鄰家土地砍伐、施放除草劑，總共損壞23棵樹木。

這名受害鄰居之後採取法律行動，但飯店的態度相當囂張，甚至嗆說「日本警察抓不到我們」。就在今年9月4日，警方逮捕幾位破壞樹木的兇手，其中包括實際砍樹的工人，以及指揮他們的園藝師。該園藝師就是當初酒店在建造時，負責設計庭院的人，園藝師稱現場工人只是聽令行事，最後2位工人獲判不起訴釋放。

不過現在傳出，經營飯店的中國老闆和這名園藝師，早在9月5日就離開日本，目前只剩老闆的妻子依然留在日本。但老闆之妻面對詢問，都僅以「聽不懂日文」、「（經營者）不在這裡」、「不知情，請找律師連絡」等理由回答搪塞。

▲有消息指出，中資老闆經營的就是這間「雲之上富士飯店」。（圖／翻自雲之上富士飯店官網）



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