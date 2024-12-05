真人大小「玉女嬌娃」陪上床　日網友：比女鬼還恐怖

圖文／鏡週刊

日本網友近日分享一項抱枕商品，引發多人討論，相信這款抱枕在日本Amazon網站販售，標榜真人大小、全都是「玉女嬌娃」形狀的抱枕。不過就有網友直呼：「這真的太驚世！」還有網友稱，要是在半夜看到這些抱枕會動，真的會嚇死。

據日本Amazon販售網頁形容，這些人形抱枕長約162公分，與一名女生的身高差不多，而且都有穿上特製衣服，甚至還有黑絲襪。除此之外，體型也能挑，從纖細到豐滿身材、甚至是巨乳全都有，任君選擇，平均一隻售價為28900日圓（約新台幣6257元）。

就有日本網友驚呼，這種抱枕設計根本是「突破限界」，還有日本網友說：「如果大半夜，看到抱枕在動，絕對會被嚇死。」、「比女鬼還女鬼。」但也有網友直呼：「我想要一隻。」、「太狂了！」、「這很適合當路障。」

▲各種身材都有。（圖／翻自日本Amazon）

▲抱枕娃娃陪你上床。（圖／翻自日本Amazon）

▲有網友稱，如果晚上看到娃娃在動，會怕爆。（圖／翻自日本Amazon）

▲廠商標榜材質很好摸。（圖／翻自日本Amazon）



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