長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」　法官重判12年

▲桃園市齊姓男子因細故與父親起爭執，竟對其拳打腳踢還勒頸，導致父親暈眩倒地，齊仍不放過持續攻擊，經家人及時勸阻並送醫急救才救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市齊姓男子長期將經濟、就業失敗的責任推卸於雙親，今年6月間因瑣事與父親起口角，竟從父親後方勒頸導致昏迷倒地，齊仍持續拳打腳踢導致老父多處受傷，經家人制止並送醫急救才救回一命；桃園地院合議庭今（6）日依殺害直系血親尊親屬未遂罪，重判齊男有期徒刑12年，本案仍可上訴。

檢警調查，32歲的齊姓男子與雙親、妹妹同住在中壢區住處，齊男自幼認為父親不當管教而積怨已深，2人常因瑣事起爭執，父子感情並不睦；今年6月30日上午11時許，齊男自外返家後，與客廳看電視父親因生活瑣事起口角，齊男突然情緒失控，自父親後方徒手用力勒頸。

老父被兒子突如其來勒頸後暈眩倒地，齊男仍未罷手，仍持續父親頭、臉、胸部拳打腳踢，巨大聲響驚動母親與妹妹制止，齊男才罷手，齊母趕緊打電話給119送醫急救，老父經急救後才撿回一命，但仍傷勢嚴重，包括有創傷性顱內出血、左側枕部顱骨骨折、多處臉部骨折、右側眼窩底骨折血腫、雙側肋骨骨折等傷勢，雖經休養近半年仍無法工作，甚至無法獨力完成日常生活行動；桃園地檢署檢察官複訊後，依家庭暴力罪之殺人未遂案件起訴。

桃園地院歷經近半年審理，合議庭認為，依據證人證詞、監視錄影畫面、現場照片，認定被告除對被害人之頭部、臉部、胸部等部位施暴外，於被害人已經昏厥具有生命危險，經證人阻止時，被告仍未停止暴行，反再持椅子砸向被害人；另依被告傳送證人之訊息、桃園市府家庭暴力暨性侵害防制中心之保護個案摘要報告，被告將長期經濟、就業之失敗推卸於雙親，積怨已深，本施暴案件並非一時情緒失控，係基於殺人犯意實行，其於訊息中表達「要家人死光」之行為。

法官審酌，被告觀念偏差、惡性重大、犯行造成損害甚鉅、始終否認犯行且犯後態度不佳，法院合議庭審結依殺害直系血親尊親屬未遂罪，處有期徒刑12年，本案還可上訴。

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