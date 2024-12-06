快訊／桃園微電車女騎士被撞死　大貨車疑內輪差視線死角奪命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一輛大貨車今（6）日上午11時許行經桃園區三民路、永安路口處時，不慎碰撞同向騎乘微電車，導致蘇姓婦人倒地被大貨車右前輪輾過當場身亡，警方調查，初判可能係大型車輛內輪差視線死角是肇事原因，大貨車陳姓駕駛酒測值為零，相關肇責已報請桃園地檢署檢察官相驗調查釐清。

▲桃園市三民路、永安路口處今天上午11時許發生大貨車碰撞微電車事故，導致七旬蘇姓婦人當場慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市三民路、永安路口處今天上午11時許發生大貨車碰撞微電車事故，現場留有大片血跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天上午11時許19分許，23歲的陳姓男子駕駛大貨車沿桃園區永安路往民族路方向行駛，與同向微電車女騎士發生碰撞，女騎士倒地後被大貨車右前輪輾過，血流如注當場傷重死亡；警方獲報立即趕抵現場封鎖周邊道路進行交通疏導與蒐證，肇事大貨車駕駛陳姓男子經警方酒測後酒測值為零。

▲桃園市三民路、永安路口處今天上午11時許發生大貨車碰撞微電車死亡事故，肇事大貨車停放路邊等候警方調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男向警方供稱，並未發現微電車在前方經過，員警初判可能是大型車內輪車視線死角是肇事主因，已報請桃園地檢署檢察官相驗調查真正肇因。

桃園警分局表示，大型車輛行駛中或轉彎有內輪差視線死角問題，籲請汽機車騎士、行人應與大型車保持適當安全距離，以避免發生危險；桃園分局統計，今年度針對大型車超載、超速、闖紅燈、違反禁止行駛路段等相關違規取締達333件，未來仍持續強化執法，以維護交通秩序。