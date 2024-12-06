獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，4日凌晨從台中開完庭後搭乘Uber北上不幸遭遇車禍身亡。據了解，事故當下陳梅慧所搭乘的Uber處於靜止狀態，突然碰的一聲遭到猛烈撞擊，接著Uber才又向前推撞，造成嚴重事故。

▲陳梅慧坐在Uber左後方，遭夾擊慘死。（圖／翻攝自臉書、記者黃宥寧攝）

陳梅慧長期協助警方破獲多起案件，其中最受矚目的是她曾助警扣押詐團93億虛擬貨幣贓款、88會館郭哲敏案件，長期與警方進行相關資源合作，也因此網路上就有傳言，黑道詐團要追殺陳梅慧，而正巧她遭遇車禍身亡，更讓陰謀論的傳言甚囂塵上。

▲陳梅慧車禍身亡，車輛慘況曝光 。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧這起車禍，一名37歲徐姓男子開著租賃車，卻疑似沒有注意車前狀況，追撞陳梅慧所搭乘的Uber，Uber再向前推撞4部車輛，現場共6車撞成一團，Uber更因遭到夾擊頭尾全爛，陳梅慧坐在左後座，可以說是首當其衝，造成她傷重不治。

據了解，案發當下因前方76.9公里處先發生前四海幫角頭郝廣民車禍，導致後面車流回堵，當時Uber正是處於靜止狀態，沒想到突然碰的一聲就遭到後方車輛猛撞，才釀成這起嚴重事故。

不過詳細的事故原因，因目前事故車輛行車紀錄器等均已交由新竹地檢署偵辦當中，而至於陰謀論之說，警方則低調表示，一切都還在追查中。