夫妻獄中結婚「沒同住過」　尪違背1承諾她果斷放生

記者黃翊婷／綜合報導

女子小花（化名）與丈夫阿輝（化名）均有毒品前科，兩人在獄中結婚，婚後未曾同住，原本約好一起戒毒，沒想到丈夫出獄之後又因兩度涉毒被逮，讓下定決心悔改的她相當失望，因此決定向法院訴請離婚。桃園地院法官日前審理此案，裁定准許小花的請求，判准兩人離婚。

▲小花與阿輝在獄中結婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，她因毒品案件在2019年入監服刑，由於阿輝承諾不會再吸毒，兩人便在隔年於獄中結婚，沒想到婚後不到1個月，阿輝就因為毒品案件入監服刑，出獄之後又多次施用毒品遭警方查獲，顯然無法戒除毒癮，她擔心這樣下去會影響到自己未來的生活，於是決定離婚，阿輝也在監內視訊時表示同意。

不過，對於小花的主張，阿輝經過法院合法通知未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，小花婚前即入監服刑至今，與阿輝結婚之後未曾同住，她雖然有吸毒前科，但入監之後尚能自省，還要求阿輝一起戒癮，但阿輝屢次違背承諾，顯然已經深陷於吸毒泥沼之中，不僅害了自己的身心健康、經濟狀況，也會使婚姻及家庭陷入高度不穩定的狀態，進而導致夫妻倆的感情基礎發生破綻。

法官進一步表示，小花提出離婚訴訟，經歷調解、開庭程序，阿輝都沒有到場，對婚姻關係存續與否態度消極，主觀上顯然已經沒有維持婚姻的意願，客觀上也達到喪失維持婚姻意願的程度，兩人的婚姻關係確實存在難以維持的重大事由，且小花並非唯一可歸責的對象，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。