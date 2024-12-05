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社會 社會焦點 保障人權

掃地機器人拍到人妻「小王面前全裸走動」　綠夫怒告求償200萬

▲桃園市一名人夫透過度假屋購買掃地器人錄影畫面，驚覺妻子在小王面前全裸走動，甚至親密擁抱。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市一名人夫透過度假屋購買掃地器人錄影畫面，驚覺妻子在小王面前全裸走動，甚至親密擁抱。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名人夫去年底前往妻子名下的度假小屋時，驚覺屋內有其他男人用品，檢視屋內掃地機器人的錄影畫面時，竟看見妻子全裸出現在陌生男子前面，2人還親密擁抱，氣得向法院提告侵害配偶權，控告2人應連帶給付200萬元精神撫慰金。桃園地院民事庭審理時，妻子辯稱，丈夫違法取得掃地機器人的影像，應無證據能力，法院民事庭認為人夫證詞為有理由，人妻和小三應連帶賠償50萬元，全案仍可上訴。

原告人夫指出，與人妻於2021年12月間登記結婚，婚後2人平時與自己的父母共同居住在新北市，週末假日時，2人則會前往婚後登記人妻名下、位於桃園市某處屋舍度假。原本2人婚後相處和睦，未料於去年9月起，人夫察覺人妻行為有異，且人夫趁人妻出國期間前往度假小屋查看，察覺房屋內有不明男子之牙刷等物品，經人夫向管委會申請查看房屋地下停車場監視器錄影畫面，發現陌生男子曾駕駛其所有車輛搭載人妻至度假屋。

人夫更發現，妻子和陌生男子還在度假屋過夜。人夫查看屋內掃地機器人紀錄資料更驚覺，去年12月1日、23日、24日，人妻與男子不僅親密擁抱，彼此更毫無遮掩在對方面前更換衣物，且人妻甚至在男子面前全裸走動，男子宛若房屋男主人般隨意躺臥沙發等行為，2人顯然違反一般社會男女來往份際，破壞其婚姻共同生活之圓滿幸福，侵害其配偶權甚鉅。人夫怒指，自己因為此事，體重由原本的90餘公斤，2個月間驟降至70公斤左右，妻子後來更擅自離家，迄今仍與被告男子互動頻繁，因此向兩人請求賠償及精神慰撫金200萬元。

人妻則辯稱，2人僅為單純好友關係，男子駕車搭載其回家時，順便至房屋聊天，並未逾越一般社會通念所能容忍之範圍，人夫無法證明被告2人有在屋內過夜之事實。且人夫向管委會謊稱是所屬社區住戶，以遺失鑰匙磁扣名義，向社區申請查看系爭房屋地下室停車場監視器錄影畫面，顯已嚴重侵害其之隱私權。人夫又提出擷取房屋內掃地機器人之照片、影片，係透過其所有之屋內掃地機器人監控所取得，人夫擅自透過掃地機器人竊錄其生活，甚至拍攝期裸體畫面，已嚴重侵害其隱私權，人夫透過掃地機器人所取得之證據資料，應認定為私人不法取證，應無證據能力等語。

法院民事庭認為，原告與被告現階段仍為夫妻，根據人夫提出的掃地機器人攝錄影片，妻子確實帶著男子進入房屋，更毫不避諱全身赤裸自客廳走進臥室，男子也於被告人妻面前赤裸上身，被告人妻亦曾在被告男子面前更衣，2人間舉止親暱、彼此擁抱，因此認定2人侵害人夫的配偶權。

法院民事庭認為，人妻婚後不到2年，就與小王有逾越普通朋友的不正常往來，共同侵害原告配偶關係之身分，逾越法益且情節重大，判決兩人應賠償人夫50萬元，全案還可上訴。

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