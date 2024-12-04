「龍舟天菜」摔死14米井　監造、負責人下場曝光

▲亞運龍舟金牌選手陳俞安。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

亞運龍舟金牌選手陳俞安去年2月間騎車墜落14公尺深的工程井，送醫急救仍宣告不治。負責工程的高姓監造主任、李姓現場負責人被檢方依過失致死罪嫌起訴，桃園地院法官近日審理此案，並依過失致死罪判處2人各有期徒刑2個月，均得易科罰金，緩刑2年。

▲事發現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同。）

陳俞安去年2月16日清晨5時許騎車經過桃園區文中路的工地附近，因現場沒有依規定設置拒馬或警告標誌，他不慎誤闖，連人帶車摔進14公尺深的工程井中，直到上午工人發現圍籬被撞壞才驚覺出事了。

▼▲消防人員進入工程井內救援。

然而，陳俞安獲救時，距離意外發生已經經過5個小時，送醫急救仍宣告不治。事後檢方根據工地現場布置進行調查，發現施工單位沒有依照工程交通維持計畫設置2個拒馬，施工範圍也比原本預計還大，現場卻放了雙箭頭指示方向，可能會讓用路人誤判行經路線。

檢方認為，負責工程的高姓監造主任、李姓現場負責人的疏失，明顯與陳俞安的死亡有相當因果關係，偵結後依過失致死罪嫌提起公訴。

根據《聯合新聞網》報導，桃園地院法官日前審理此案，考量到高姓監造主任、李姓現場負責人均坦承犯行，也與死者家屬達成和解並給付完畢，最終依過失致死罪判處2人各有期徒刑2個月，均得易科罰金，緩刑2年。