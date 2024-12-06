疫情沒戴口罩同事報告上司　他怒嗆「抓耙仔」遭告討300萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）2022年1月間因工作時未依規定戴口罩，加上當時是新冠肺炎防疫期間，女同事看不下去向上司報告，他竟以台語辱罵對方「吃屎、抓耙仔、骯髒人」，反而遭提告求償300萬元。桃園地院法官日前審理此案，最終判阿榮應賠償女同事3萬元較為適當。

▲阿榮因為女同事向上司報告他沒戴口罩，心生不滿開口罵人，結果卻害慘自己。（示意圖／達志影像，與本案無關。）

阿榮的女同事在判決書中主張，2022年1月間正逢新冠肺炎防疫期間，她看到阿榮在工作場所未依照規定戴口罩，於是向上司報告此事，4天之後，阿榮竟在公開場合以台語罵她「心肝有夠壞、吃屎、抓耙仔、骯髒人、總公司是妳的客兄公」，嚴重損害到她的名譽權，讓她身心受創，憤而決定提告求償300萬元。

而阿榮經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

桃園地院法官認為，依照一般通念，指摘他人「心肝有夠壞」、「吃屎」、「抓耙仔」、「骯髒人」、「客兄公」，目的皆在於貶低對方的人格低落，而且「客兄公」是指已婚女性未守婦道，更有輕蔑、嘲諷、鄙視、使人難堪之意，確實對女同事的人格尊嚴及名譽權造成損害。

不過，法官考量到阿榮與女同事的身分地位、經濟狀況等因素之後，最終判他應賠償女同事3萬元較為適當，全案仍可上訴。