妻性冷感1年不到5次！前女友變下屬「1舉動」　他狂憋：快撲上去了

▲前女友變下屬，原PO坦言憋得好辛苦。（圖／記者趙于婷攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我真的憋得好辛苦！」一名男網友透露，老婆近一年產後性冷感，他求歡成功不到5次，好巧不巧，前女友轉到他部門，成了他的下屬職員，且談公事會靠很近及肢體接觸，甚至會單獨外出洽公，讓原PO快忍不住了，「我感覺走在山谷邊緣...快要發瘋撲上去了！」引發全場網友砲翻。

一名男網友在Dcard上透露內心矛盾與壓力，曾經的前女友如今不僅成了同事，還被分配到他的團隊擔任組員，而這一切他的太太完全不知情。

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原PO也無奈抱怨起夫妻房事，過去這一年，老婆因產後性冷感，「需求大的我求歡只成功不到5次！」偏偏前女友現在突然冒出來，加上她沒有邊界感，談公事會靠很近，以及常常肢體接觸，甚至會一起外出處理公事等。

原PO忍不住直呼，不知前女友這些舉動，是否有其他的意思，但他憋得好辛苦，「感覺走在山谷邊緣...快要發瘋撲上去了！」因此求助大家該怎麼辦？

底下網友狂臭罵，「你太太剛生完小孩，你就想跟公司前女友做愛，你也是不簡單」、「請保持理性，你有家庭，勿讓自己親手毀了未來」、「太太因為生小孩而性冷感，卻變成你認為可以合理化想跟別人上床的理由？」「最後一句簡直就是在形容路邊發情的公狗」、「明知你已婚有小孩還企圖引誘你的，肯定是想報復你，你還是清醒點」、「不要亂吃，免錢最貴，除非已離婚了」。