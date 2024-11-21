結婚7年「老婆存好幾百萬」偷吃離婚！好老公下場超悲

▲原PO月薪3萬5000元，負責大大小小開銷。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「快被榨乾了！」一名人夫哀號，結婚3年都沒存到錢，因為家庭90%開銷都由他負擔，且還要給孝親費，如今原PO終於扛不住了，希望老婆能幫忙負擔家用，結果反被嗆小氣，並稱她沒錢就是沒錢。文章曝光後，有網友曝同事真實慘況，7年負擔所有開銷，老婆存了幾百萬積蓄，最後竟還偷吃離婚。

一名男網友在Dcard表示，他月薪3萬5000元，老婆則是月收3萬，結婚3年沒有生孩，但光是生活開銷就讓原PO吃不消了，「開銷百分之90%都是我出的」，除了水電費、車貸、出遊住宿，他其實還有孝親費要出，「一個月幾乎完全沒辦法存到錢！」

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於是原PO向老婆商討，可否幫分擔一些開銷時，卻得到沒錢的答案。原PO不解反問「妳一個月3萬多，那錢都跑去那？」老婆氣得回嗆「沒錢就是沒錢，我覺得你很小氣耶」，隨後轉身就走開了。

原PO無奈透露，老婆從不煮飯，基本上他們晚餐都是買外帶，為了省錢又怕晚上餓肚子，「我都故意吃一半，另一半留宵夜吃。」如今經濟上有爭執，因此求問大家會怎麼做？

底下網友紛紛搖頭大嘆，「你老婆婚前月薪3萬，婚後6萬5」、「一個真正窮（你）、一個精緻窮（老婆）」、「貧賤夫妻百事哀」、「我如果這薪資，老實說真的不敢結婚」、「交往就該確認的事情，你偏偏要結婚後才開始在意」、「雙方收入這麼低，花費還都一個人負責...只能希望你們不要考慮生育」、「你所有開銷裡面，唯一要記得買的東西，只有一個...保險套」、「不想離婚就是想辦法增加收入」。

另有網友分享超悲故事，「我有一個同事就是這樣，結婚7年，全部花費都男生出，都沒得存錢，女生存了好幾百萬，最後偷吃離婚了，搞到最後男方什麼都不剩，自己斟酌吧」。