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台南軍官營區喝酒「性侵下屬」！他崩潰向媽媽訴苦：長官又來了

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名軍官在營區內喝酒，並且性侵男下屬。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名中尉軍官龍哥（化名）2023年間在營區內喝酒，沒想到他酒後闖入同袍小宏（化名）的寢室，強行性侵得逞，事後還傳訊稱「謝謝你配合」，行為令人髮指。台南地院審理後，依照現役軍人犯強制性交罪，判處龍哥3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，龍哥與小宏是台南某軍營的同袍，2人的軍階相差甚大，2023年5月某天的深夜，龍哥在軍營內喝酒，怎料他酒後突然來了興致，沒有經過同意便直接闖入了小宏的寢室，並說出「受不了」等話語。

龍哥隨後躺在小宏的身後，利用自身的優勢，強行脫去小宏的衣物，並且口手並用侵犯逞慾。等到完事以後，龍哥還傳訊致謝，發送「對不起啊」、「謝謝你配合」等話語，小宏則是回訊「好啦休息」、「別再來煩我就好」。

事後小宏身心受創，在家庭群組傳送「那個長官又來了」等話語。小宏的媽媽發現事態不對勁，詢問「兒子」、「你有沒有被欺負」、「有事情要跟媽媽說哦」等話語，小宏才終於忍受不住，將事情全部說出來。

▲▼香蕉,水果,陰莖,下體。（圖／翻攝自pixabay）

▲台南一名軍官在營區內喝酒，並且性侵男下屬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

案件曝光後小宏證稱，類似事件已經發生過3次，只是前2次龍哥並沒有觸碰他的生殖器，且礙於龍哥的階級較高，害怕說出來以後會受到影響、怕遭到報復，所以遲遲不敢開口。

對此，龍哥則辯稱，當時只是進門看看小宏睡了沒，發現小宏沒睡以後，他便爬上床抱著對方，後來因不勝酒力睡著，醒來後就回到自己的寢室，隔天才知道自己有傳訊息給小宏。

不過，由於小宏除了向家人、女友訴苦以外，也有向上級反應，前後說法一致且指證歷歷，訴說案情的過程中情緒相當激動，且龍哥的說法與監視器畫面有出入，因此法官不採信龍哥的說法。台南地院法官審理後，依照現役軍人犯強制性交罪，判龍哥3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。

 
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