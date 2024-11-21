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原本沒人關注「謝宜容為何燒起來」　4大火苗曝光：激怒所有人

▲▼謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

▲考績會確定分署長謝宜容霸凌，並將她記2大過免職。（圖／翻攝勞發署北分署網站）

網搜小組／劉維榛報導

勞動部勞動力發展署北分署爆發39歲吳姓員工輕生，而矛頭指向遭謝宜容霸凌。對此，一名網友直言，該案件本來沒什麼討論度，但為何會突然炸開？文章曝光後，鄉民曝4大火苗，包括發生在勞動部、還稱謝宜容「目的良善」，以及咆哮錄音檔流出，最後本尊遲遲未出面道歉，「錄音檔太囂張了，讓全民公憤！」

一名網友在PTT以「謝宜容這件事為啥會鬧大？」為標題表示，謝宜容件事從一開始上新聞到現在也超過一個禮拜，前幾天爸媽看新聞時，根本沒看到相關內容，就連網路上也沒人在乎，讓原PO一度以為「照慣例應該就混過去了。」

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沒想到勞動部在周二（19日）舉行記者會， 說明霸凌事件調查結果，還稱謝宜容「立意良善」一夕間輿論譁然，讓原PO傻眼直呼，「直接把柴火點燃...我真的笑死！」

對此，原PO認為，「老實說，勞動部直接裝死不回應，或是隨便記個大過調職就混過去了吧？」

底下網友也開砲，「因為是勞動部吧，太諷刺了」、「勞動部帶頭霸凌，天大笑話」、「事件本身就夠荒唐了，調查報告更是荒謬」、「一開始請辭避風頭，根本燒不起來」、「她就做人太囂張啊」、「現實生活中一堆人都遇過雞掰主管，這新聞大家很有感，這也是部分原因吧」、「目的良善激怒了所有人」、「錄音檔太囂張了，讓全民公憤」、「聽過錄音檔的人，都會火大」、「本來只有小燒，結果勞動部的記者會直接提油救火」、「有夠狂的連總統都要幫她道歉，本人卻神隱」。

事後，謝宜容發出聲明強調，發生不幸身故事件，與她本人於機關內領導管理風格、行為作法無關，還稱「本人於關係人甲發生不幸事件當下確有安撫同仁方式、內容及語氣口吻不當，造成同仁心理壓力無法承受，及本人當下為瞭解事實所採用方式亦確有不當，本人亦坦然接受，願就本人當下思慮不周舉止向同仁們表達誠摯道歉！」

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