網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

▲胡姓婦人被網路男友一聲老婆妙暈頭，欲匯款30萬元投資，警方獲報前來勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市42歲胡姓婦人，墜入網路男友甜言蜜語中，對方喊她「老婆」，待胡婦墜入情網後，便開始分享虛擬貨幣投資穩賺不賠訊息，胡婦信以為真前往銀行貸款30萬元來投資，所幸行員察覺異狀，通報警方到場勸說及時阻詐。

▲胡姓婦人經警方勸阻終放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於27日16時許接獲銀行通報，一名胡姓婦人欲貸款30萬元，但行員關懷提問時，胡婦僅表示是要裝潢房屋，卻不願多說細節，且說話吞吞吐吐，行員察覺有異苦勸一個多小時，胡婦才說出關鍵字「網路交友」，行員隨即向警方通報。

員警到場了解，原來胡婦在通訊軟體上認識一名男子，兩人僅網聊一個月從未見過面，胡婦就被男子的甜言蜜語騙得團團轉，男子一聲老婆，她打算貸款30萬元請對方幫忙投資虛擬貨幣，且對方還教導胡婦如何應對銀行行員，才能順利貸款不被刁難，明顯就是典型的假交友詐騙。

胡婦在員警的勸說下，才恍然大悟從愛情美夢中醒來，當場封鎖對方的帳號不再聯絡，並感謝員警的幫忙，讓她及時醒悟沒有越陷越深，得以保住錢財。