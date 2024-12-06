傳尹錫悅今赴國會道歉　議員合力「築人牆」擋門！結果繼續神隱

▲ 眾多在野黨議員築起人牆。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅在3日深夜戒嚴風波後神隱至今，6日一度傳出將發表公開談話，說明戒嚴原因並向國民道歉，但總統辦公室稍早向媒體澄清，他今日並無公開發言的計畫。

綜合《紐西斯通訊社》等韓媒，尹錫悅6日下午與執政黨國民力量黨魁韓東勳會晤，傳出兩人會談結束後，他將赴國會出席國民力量議員總會，還有消息稱他最快今日將發表談話，說明宣布戒嚴及解嚴的原因，並對造成人民不安公開道歉。

▲▼ 尹錫悅傳出將赴國會，在野黨議員迅速動員。（圖／路透）

在野黨國會議員得知消息後，緊急在國會議事堂築起人牆，要阻擋尹錫悅進入。共同民主黨對此也表示，「現階段不該讓總統進入國會」。

議長禹元植稍早更發表緊急談話，稱未接獲任何尹錫悅將赴國會的通知，強調若他有計畫訪問國會，應事先協商其目的與警備問題，否則很難確保總統安全。

禹元植也強調，絕不允許二度戒嚴，「萬一總統再度做出宣布戒嚴的錯誤判斷，國會議長與議員們將不惜一切代價阻止」，「一定會死守國會，守護國民與民主」，並呼籲包括軍警在內的公職人員，為守護名譽，不要服從違憲的不當命令。

但總統辦公室高層稍早出面表示，「尹總統今天沒有訪問國會的行程」。辦公室相關人士也向《韓聯社》表示，他在今天以內不會發表談話。