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民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

日前民進黨團透過其官方 Threads 引用韓國媒體資訊，言論看似「挺韓國戒嚴」，引發國內外輿論譁然，更登上韓國三大主流媒體《朝鮮日報》、《東亞日報》、《中央日報》以及日本多家報導版面。立法委員葛如鈞今（6日）透過 AI 技術「講韓文」嚴厲譴責幾天前民進黨「挺韓國戒嚴」的相關言論，強調台灣的民主本質不容扭曲。

葛如鈞指出，在此國際輿論風暴下，美國副國務卿呼籲韓國以和平和法治精神處理政治爭端，充分顯示全球對此議題的嚴正關切。戒嚴問題既是憲政危機，更是對基本人權與言論自由的嚴重挑戰，民進黨卻在尚未釐清真相時輕率發文，事後仍「硬拗」辯解，等同向國際社會傳遞出「台灣執政黨不惜透過戒嚴手段以打擊在野黨」的荒謬訊息。

葛如鈞使用 AI 技術生成影片，影片中他透過韓語積極向韓國人民以及國際社會說明「台灣始終堅持自由民主、絕不容忍民主倒退」的核心立場。他呼籲，面對國際輿論壓力，身為執政黨的民進黨應更謹慎處理相關發文，而不是全然忽視後續影響，對我國帶來的傷害已非短期修補所能及。

葛如鈞強調，戒嚴法第1條明訂，總統在行政院呈請下可以實施戒嚴，一個月內經立法院追認，也就是說在一個月內，不僅在野黨，甚至連執政黨內部的反對聲音都可能被壓制、遭禁聲，民主自由更將蕩然無存。葛如鈞希望透過本段影片向國際清楚表明：中華民國的民主防線絕不容動搖，戒嚴的陰霾決不容重現在台灣這片土地上。

葛如鈞也表示，未來他的國會辦公室將持續強化國際對話，透過 AI 等先進科技，將台灣真實的民主價值傳達給全世界。

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