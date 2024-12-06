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南韓二度戒嚴？　在野黨魁李在明喊「今晚很危險」：擔心又出事

▲▼南韓共同民主黨黨代表李在明，15日被法院依涉嫌違反《公職選舉法》判處1年徒刑。（圖／達志影像）

▲ 李在明對二度戒嚴可能性表示憂慮。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅因3日無預警宣布戒嚴面臨在野黨彈劾，6日傳出陸軍下令指揮官至8日前禁休待命，恐怕是二度戒嚴徵兆。儘管國防部及軍方皆已否認，共同民主黨黨代表李在明仍對二度戒嚴可能性表示憂慮，認為「今晚非常危險」。

MBC報導，李在明6日上午出席緊急議員總會以前，在國會受訪表示，「老實說我認為今晚非常危險，擔心今晚到凌晨會不會又發生什麼事」，被問及具體原因時則回應，「眾所周知那位（尹錫悅）的行動是沒有合法依據的。」

執政的國民力量黨魁韓東勳此前稱有必要暫停尹錫悅總統職務，李在明對此表示，由這番發言無法判斷韓東勳是否支持彈劾。他已向韓東勳提議下午進行會晤，對方當時則回應「下午再聯絡」。

此前，南韓軍隊人權中心召開記者會披露，軍中出現政府可能二度宣布戒嚴的跡象，包括下令陸軍多支部隊指揮官在尹錫悅彈劾案表決隔天以前禁休待命，且在4日解嚴後仍維持戒嚴期間限制幹部外出、搜索車輛等措施。

國防部當局6日在記者會上否認，「國防部未採取任何軍事措施」，強調「不用擔心二度戒嚴」。聯合參謀本部相關人士也果斷回應，不會有第二次戒嚴。陸軍特戰司令官郭種根6則表明，「不會再度戒嚴」，「就算接獲指示也會拒絕」。

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