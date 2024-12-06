嘉義世華婦女企管協會嘉義分會交接　黃麗貞交棒黃美玲

▲ 嘉義世華婦女企管協會嘉義分會第5屆會長黃麗貞(圖右1)交棒給第6屆會長黃美玲(圖左1)，世華總會總會長林淑敏 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

世界華人工商婦女企管協會嘉義分會5日在嘉義市樂億皇家酒店舉行第五、六屆新卸任會長交接典禮。卸任會長黃麗貞表示，傳承總會長莊住維、榮譽會長陳秀妙、創會長蔡佳靜及前會長們一貫奉獻付出的理念，讓第五年度會務發展更精彩豐盛，黃麗貞感謝歷屆會長累積的成就與貢獻、所有姐妹們這一路上對會務用心的投入與服務，呈現這最美好的亮麗成果。

世界華人工商婦女企管協會嘉義分會今天在樂億皇家酒店盛大舉行第五、六屆會長交接儀式，第五屆會長黃麗貞在夫婿（前省諮議員）黃文峯等人陪同，由總會長林淑敏主持交接予第六屆會長黃美玲，來自總會與全國各地分會、親友等逾500人熱情參與，場面熱鬧溫馨。

▲ 嘉義世華第5屆會長黃麗貞及夫婿前省諮議委員黃文峰(圖左) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃麗貞表示，嘉義分會持續發光發熱、屢創佳績，優質會員數仍持續攀升，會務發展更是精彩豐盛的一年「人生沒有奇蹟、只有累積」；歷屆會長累積的成就與貢獻、所有姐妹們這一路上對會務用心的投入與服務，呈現這最美好的亮麗成果。今年姐妹們一起參與總會30週年世界行善日、醫療電動床捐贈和花蓮賑災活動；同時也鼓勵姐妹們積極參與兩次華冠CEO論壇、還有在台北漢來的盛大年會及會後台南旅遊的活動；尤其是和姐妹們一同參與了國內各分會交接，還有鄰近東南亞國家的分會交接活動，帶著姐妹們走進國際、拓展視野，認識更多優秀女性楷模。

黃麗貞指出，在一次次的感動中，看見台灣女力持續在世界上發光發熱，見證世華作為世界的良善力量；也讓嘉義每個有需要的地方都能看到世華，感受到世華姐妹的溫暖。今年度本會舉辦兩次捐血活動及嘉義縣太保市國中小的反毒活動，及敏道家園關懷弱勢捐贈加菜金和物資，同時也協辦捐贈小草家園一輛接送弱勢孩童交通車，捐贈陽光基金會公益活動；也參訪許多家的企業参訪，我們嘉義分會更與大台南、台南市、大高雄分會在台南福爾摩沙飯店舉辦一場盛大又精彩的聯合例會。

黃麗貞強調，「沒有完美的個人，只有最好的團隊」；打造一支美好的優質團隊，從來不是靠個人，而是團隊彼此的支持與賞識，秉持著同心協力、全力以赴的精神。所有的點點滴滴既精彩又美麗，謝謝所有姐妹們和麗貞一起創造這段美好的歷程，寫下這輝煌的一頁。麗貞以「卸職不卸任」的心情，傳承世華精神永不停歇。

新任會長林淑敏說，黃麗貞會長曾任嘉義縣議員、朴子市長、太保市農會總幹事等要職，卸任後接任嘉義分會會長，投入公益不遺餘力，任內做很多事情，讓嘉義分會越來越好，讓全世界看到嘉義。