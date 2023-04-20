受嘉興國小合唱團感動　橙長企業董事長致贈泰迪熊

▲橙長企業有限公司董事長許盈嫻女士捐贈泰迪熊給孩子。（圖／世華會新竹創會長黃畹提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

世界華人婦女工商協進會(以下簡稱：世華會)台南分會的會姊，也是橙長企業有限公司董事長許盈嫻女士，在世華會新竹創會長黃畹庭、新竹市樂麗扶輪社創會長趙之寬、與友人林雅惠的陪同下，一行人於昨(19)日探視尖石鄉嘉興國小合唱團、及泰雅族Tnunan五所實驗教育學校(尖石國中、尖石國小、嘉興國小、新樂國小、桃山國小)的校長、老師與孩子們。

許盈嫻董事長表示，會專程從台南搭車北上到新竹縣嘉興國小，是因為今年3月10日、11日參加在奧克蘭舉辦的2023維西蘭台灣日活動在會場裡看見嘉興國小合唱團的孩子們、及泰雅族Tnunan五校的師長們，不論是在舞台上的精湛演出、或是在大會展場裡的布置與解說，讓當地的民眾與僑胞們對台灣的教育與文化有了深刻的認識。

許盈嫻說：「2023紐西蘭台灣日的活動，應該是歷年最盛大、參加人數最多的一次；世界上，已經有許多人看過毛利人的戰舞、欣賞毛利人的文化；而今年在偌大的國際盛會上，大部份參與活動的人是第一次聽到來自台灣泰山區部落的老師與孩子們如天籟般的歌聲，當泰雅族師生們的演出結束時，全場如雷的掌聲與讚嘆聲，令我感到與有榮焉。」

世華會新竹創會長黃畹庭說：「許盈嫻董事長在奧克蘭，大會活動圓滿落幕的那一刻，就忍不住衝到後台擁抱在舞台上辛苦演出的孩子與老師們；更當場跟小朋友們打勾勾，回到台灣以後，一定會親自到學校贈送每一位代表台灣不辭千里迢迢到紐西蘭進行交流演出的孩子老師們，每人一隻大大的泰迪熊。今日，我也很高興能夠陪同許盈嫻董事長來到嘉興國小，因為，我們又可以再一次聽到孩子們與老師們優美的歌聲啊！」

在場的泰雅族Tnunan實驗教育五校之一的新樂國小校長高文良表示，感謝許盈嫻董事長送愛到偏鄉的學校，許董事長與世華會、扶輪社等熱心公益的朋友一樣，寧願把要去買名牌的費用留起來捐給其他需要被支持的孩子，是部落與學校的朋友，更是穩定社會的重要力量；許董事長專程北上，用泰迪熊代表她心中的愛部落的孩子，真的很感謝她。」

嘉興國小合唱團六年級的團員李元太說：「再次與許董事長、Kitty阿姨(黃畹庭會長)見面，而且他們還親自到學校來送我們每人一隻又大又漂亮的泰迪熊、鼓勵我們，我很感動，讓我又想到在紐西蘭的點點滴滴，我們能夠搭飛機到那麼遠的國家唱歌、與那裡的孩子們一起上課，這是一種很特別的體驗，我會持續不斷地努力在我的課業和唱歌上，來感謝促成這次紐西蘭旅程及付出心力的叔叔阿姨。」