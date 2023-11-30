世界華人工商婦女企管協會　捐贈嘉義醫院電動護理床

▲▼ 世界華人工商婦女企管協會捐贈電動護理床給嘉義醫院 ，訪視電動護理床使用狀況。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

世界華人工商婦女企管協會長期致力於台灣公共事務與慈善，善盡企業社會責任，30日捐贈嘉義醫院10張電動護理床提供護理之家住民使用，總會長莊住維等一行人於今日到院關懷長輩，訪視電動護理床使用狀況，受到住民及醫院人員熱烈歡迎。

嘉義醫院莊仁賓院長代表致贈感謝狀，並由護理科郭昭吟主任詳細報告電動護理床的分配情況和實際使用情況。捐贈受益之住民葉伯伯表示，自己年紀大了，在生活許多方面都仰賴照護人員的協助，換了電動護理床後，照護人員服務起來方便許多，住的舒適度也大大提升，感謝協會的用心與善舉，也感謝嘉義醫院團隊的悉心照顧，表達感謝關懷之意。

世界華人工商婦女企管協會訪視目的在於確認每份愛心的捐贈都得到了妥善利用，捐贈的物資能夠對醫院及病人產生實質幫助，並期望未來能持續發展善的循環，將大愛的種子散播到每個角落。

衛福部嘉義醫院莊仁賓院長表示，藉由電動護理床捐贈活動把善心轉化為實質溫度，便利舒適的護理電動床不僅可以造福病患，更可以讓辛苦的醫療照護人員工作便利、職業病不上身。有了這批電動床，讓嘉義醫院實質上升及硬體設備，也讓住民有更優質適切的照顧環境與服務品質。