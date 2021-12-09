　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

▲捐贈儀式溫馨而隆重。（圖／世界華人工商婦女企管協會提供）

▲捐贈儀式溫馨而隆重。（圖／世界華人工商婦女企管協會提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙，在全球各分會姊妹的支持下，推動《世華傳愛，全台電動護理床升級》計畫，短短10天內，就募集到747床電動護理床，要分送給全台29個機構，12/9團隊特別來到臺北榮總新竹分院，舉辦隆重溫馨的捐贈儀式。

世界華人工商婦女企管協會執行長鄭玉廷表示，在捐贈前，團隊不僅事先到衛福部收集資料，更到全台各地的機構實地了解需求，希望能夠讓這些愛心，被優先分配給最需要的人。

新竹縣在這次捐贈中，共獲贈100床的電動護理床，新竹縣長楊文科也特別在儀式上頒發感謝狀，感謝協會姊妹的愛心讓社會更加溫暖。

臺北榮總新竹分院位處偏鄉，資源相較不足，原有的老式護理床，需以手動操作，不僅患者舒適度不高，對醫護人員更是勞力上負擔，這次能夠獲贈90床電動床，不僅體貼長輩，更是愛護白衣天使的辛勞。

高齡問題是當前社會要面臨的重要課題之一，只靠政府的努力難以完善各單位所需，但來自民間的關懷與力量卻是無窮的，世界華人工商婦女企管協會以實際行動奉獻愛心，提升長照機構醫療品質與病人安全，成為了最美、最有溫度的公益典範。

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
LINE實用密技曝光　多張照片傳來有解了
獨／本土+0破功！　北市年輕女確診
Google全球發4.5萬元！　員工、實習生人人有
王少偉交往有大忌！一觸犯「就分手」　許藍方曝：他沒有安全感
快訊／陳修將交保畫面曝！　喊：司法會有公道
快訊／永和逆子「殺父分屍」遭移送！　低頭不發一語
回憶沒了！　76年「老字號產品」將停產
男大生傳「少女裸照」求上車！　下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

挑戰全國中等學校技藝賽　台南長榮中學迎佳績

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

苗北藝文中心10周年　引進國際表演打造苗栗表演藝術新氣象

關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

黃偉哲與屏東不斷電「民主急行軍」連線　呼籲北漂青年返鄉投不同意重啟核四

TTMaker創業嘉年華登場　展現台東研發創新能量

花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

新娘備情歌驚喜「婚禮暖聲獻唱」　一字一句唱心坎！新郎感動秒落淚

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

爸帶頭違規！7歲童跟過街被撞飛　媽尖叫急奔查看...身後2童全嚇壞

阿部瑪利亞台灣最喜歡炎亞綸！　見本尊像看電視「大概是8K」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

挑戰全國中等學校技藝賽　台南長榮中學迎佳績

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

苗北藝文中心10周年　引進國際表演打造苗栗表演藝術新氣象

關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

黃偉哲與屏東不斷電「民主急行軍」連線　呼籲北漂青年返鄉投不同意重啟核四

TTMaker創業嘉年華登場　展現台東研發創新能量

花蓮七星潭爆大規模毒狗案！14隻中毒嘔吐+脫糞亡　警受理緝凶

前學甲分局長甘炎民、陳建民　回學甲地區寒冬送暖備受好評

110年台東縣殯葬服務業評鑑　信誠葬儀社等4業者獲表揚

快來打疫苗　屏東「斜坡上藝術季」設施打站送白米

挑戰全國中等學校技藝賽　台南長榮中學迎佳績

全台10大必吃飯店早餐！百道料理不限次數吃到中午　還能看絕美湖景

長榮航空搶攻會員經濟邁大步　全新平台「消費累積哩程」吸客

投資客注意！內政部修法「預售屋禁換約」　最重罰5千萬

陳修將20萬交保！檢：明送抗告書狀　最快下周重開羈押庭

100元買自助餐回家嫌有臭酸味　悍女發飆油雞便當狠甩闆娘身上

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

柯建銘曝范雲衰到第一次做莊請吃飯　林秉樞打電話說要來

與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

Karencici辣洩「腿根+超兇蜜臀」！　揪男友甜產「愛的結晶」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

地方熱門新聞

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

旅遊山海圳國家綠道

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

超強卡司接力嗨唱　青埔「陽光劇場」開幕

中捷透明票卡　美到連普通票都好看

鳳飛飛故事館　明年1月大溪開館

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

難忘的佳冬之旅！　婦體驗屏東最美風景

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

更多熱門

相關新聞

影／女力催生台北華董分會！　柯文哲：希望讓台灣企業更好

影／女力催生台北華董分會！　柯文哲：希望讓台灣企業更好

「跨業交流、利他公益、創新傳承。」一群不同專業領域的女力以12字箴言在短短兩個月內催生世界華人工商婦女企管協會對第75個分會，成立大會今（15）日隆重登場，台北市長柯文哲到場祝福也寄予厚望。

關鍵字：

世界華人工商婦女企管協會

讀者迴響

熱門新聞

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

「永和無頭屍」兇手抓到了

不是因為家暴！永和逆子弒父分屍動機曝

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

獨家／終結單身！王少偉戀「性學博士」許藍方　讀者爆料：他是真漢子

人妻做酒店愛上男客　狂讚體力好：會被他勾走

婚紗照驚新郎脫褲「新娘臉貼下體」！身分被神出了

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

永和逆子黑歷史曝　2原因殘忍肢解父親

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

新北「移動豪宅50萬」包管線　內部超高級

殺父分屍　嫌悲喊：媽怎熬過這晚

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

直擊楊謹華辦慶生趴「賓客超大咖」

永和建商「頂樓殺父分屍」藏9天！　鄰居：兇嫌較自私

更多

最夯影音

更多
機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動
新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

新店槍手返台！下機採撿癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備...上救護車送醫

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面