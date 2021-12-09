關懷長者體貼醫護　世華捐贈竹縣100床電動護理床

▲捐贈儀式溫馨而隆重。（圖／世界華人工商婦女企管協會提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙，在全球各分會姊妹的支持下，推動《世華傳愛，全台電動護理床升級》計畫，短短10天內，就募集到747床電動護理床，要分送給全台29個機構，12/9團隊特別來到臺北榮總新竹分院，舉辦隆重溫馨的捐贈儀式。

世界華人工商婦女企管協會執行長鄭玉廷表示，在捐贈前，團隊不僅事先到衛福部收集資料，更到全台各地的機構實地了解需求，希望能夠讓這些愛心，被優先分配給最需要的人。

新竹縣在這次捐贈中，共獲贈100床的電動護理床，新竹縣長楊文科也特別在儀式上頒發感謝狀，感謝協會姊妹的愛心讓社會更加溫暖。

臺北榮總新竹分院位處偏鄉，資源相較不足，原有的老式護理床，需以手動操作，不僅患者舒適度不高，對醫護人員更是勞力上負擔，這次能夠獲贈90床電動床，不僅體貼長輩，更是愛護白衣天使的辛勞。

高齡問題是當前社會要面臨的重要課題之一，只靠政府的努力難以完善各單位所需，但來自民間的關懷與力量卻是無窮的，世界華人工商婦女企管協會以實際行動奉獻愛心，提升長照機構醫療品質與病人安全，成為了最美、最有溫度的公益典範。