五合一選舉違紀站台　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

▲ 嘉義縣民進黨黨部4日開鍘處分去年5合一違紀黨員 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



民進黨嘉義縣黨部去年五合一選舉，接收到許多黨員檢舉違紀案件，4日由評委召集人徐明勲召開評議委員會，經討論後，依黨章紀律評議裁決條例向黨員黃榮利、黃麗貞、黃嫈珺及林秀琴作出裁決處分，決議資料整理後將送交中央黨部中評會審查處理。徐明勲強調，即將到來的2024總統立委單一席次大選，全力支持總統賴清德及黨提名立委人選，本黨對於任何違紀行為絕不寬貸。

徐明勲表示，嘉義縣第一選區議員黃榮利，違反紀律評議裁決條例第十五條之一、二、四點，除公開支持非黨籍提名之鄉鎮市長候選人、與非黨籍候選人召開記者會攻擊黨提名候選人，還與非黨籍提名候選人文宣、按戶拜票、競選總部共同合作。另外，太保農會總幹事黃麗貞，同樣違反第十五條之三，擔任非黨籍提名候選人競總總幹事，兩位經查屬實，予以開除黨籍處分。

徐明勲指出，第四選區議員黃嫈珺、第二選區議員林秀琴，分別參加非黨籍提名鄉鎮市候選人競總成立及造勢活動，經委員會討論後，決議兩人皆停權三年處分。

徐明勲說，黨紀律是重要一環，沒有紀律就沒有現在的民進黨，此次受理黨員檢舉案件，都是單一席次的鄉鎮市長選舉，其程序除資料蒐集調查也給違紀者申訴機會，歷經委員會討論作出一致決議。他強調2024總統立委選戰，面對藍營總統可能派出侯友宜應戰，民進黨黨員更應遵守黨章黨綱及紀律規定，全力支持黨提名的賴清德總統及立委人選，不容心存僥倖當牆頭草，才能團結內部對抗國民黨，爭取人民信任。