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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營扭曲外媒報導批政府支持戒嚴　涉外人士嘆：恐影響台灣聲譽

▲▼ 南韓各地舉行燭光集會，要求尹錫悅下台。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅日前突宣布戒嚴引發國內動盪，各地舉行燭光集會要求尹下台。（圖／路透）

記者陳家祥／台北報導

近日民進黨團小編失言風波，被在野及部分側翼在特定媒體及社群上刻意操作，甚至有大量可疑帳號擴大渲染「外媒報導民進黨政府支持戒嚴」、「賴清德應該公開道歉」。對此，涉外人士將近期外媒報導翻譯、整理過後，發現外媒報導幾乎都是持平，其中多家外媒甚至提到當年台灣在國民黨執政時，曾經經歷過長達38年的戒嚴威權統治。

經翻譯後發現，韓國的《首爾日報》、《每日經濟》等，根本沒有批評台灣政府的內容，反而描述了台灣國會情況與韓國國會類似，執政黨推動的年金改革等政策，在朝野期間「屢屢遭到在野黨的阻撓」。《首爾日報》則報導民進黨刪除該貼文並採取行動予以消除，並表示「我們不支持韓國戒嚴」。《每日經濟》則說「該貼文發布20分鐘後就被刪除，取而代之的是批評戒嚴令的聲明」。

涉外人士提到，更重要的是，兩家韓國主要媒體均提到台灣在1949年到1987年蔣介石、蔣經國的國民黨獨裁時代，經歷了38年戒嚴，創下了最長持續時間的世界紀錄，《首爾日報》更直接點出台灣「白色恐怖」時期屠殺平民的慘痛歷史。

而日本現有歷史最悠久的報紙《每日新聞》，報導的第一段描述韓國3日晚間宣布戒嚴令，台灣民進黨立院黨團在社群網路（SNS）上發文引起軒然大波。該篇文章談到台灣「立法院」預算案審議因在野黨反對而陷入停滯的情況時，聲稱民進黨正在「與腐蝕國家的黑暗勢力作鬥爭」，而主要反對黨國民黨批評此舉是在捍衛戒嚴令。

此外，《每日新聞》第二段就直接點名，在台灣，國民黨政府於 1949 年共產黨內戰期間宣布戒嚴。直到1987年解除這項規定的38年裡，言論和新聞自由受到嚴格限制，被認為持不同政見者被監禁和處決。並於新聞最後引述民進黨黨團幹事長吳思瑤4日在記者會上強調，「民進黨歷來反對專制，我們不可能支持戒嚴。」並表示會將會嚴格審查社群媒體貼文。

涉外人士表示，目前看來，外國媒體報導內容都相對客觀，均認為該篇貼文內容重點放在台灣與韓國國會現況比較，也報導了由於內容有爭議，因此民進黨國會黨團即刻刪除。該人士強調《每日新聞》內文提及戒嚴令的部分是引述國民黨的批評，而不是新聞媒體所作的評論。

「其實新聞網頁點一下就可以翻譯，或是複製貼上到ChatGPT也可以，再怎麼樣都不會翻出國民黨這樣的評論。」涉外人士說，部分在野黨與特定媒體不應超譯扭曲外媒報導，惡意將此事擴大扭曲，也恐影響我國聲譽。

▲▼南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

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