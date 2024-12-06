　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅戒嚴！父致電當兵兒子「保護自己不傷平民」　韓網一聽哭了

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊進入國會。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴的消息震驚各界，頓時引發全國混亂。就在那日，南韓一名父親在戒嚴令宣布後不久緊急打電話給正在當兵的兒子，忍著淚告訴兒子要把自身性命擺在第一位、不要傷害平民，聲音明顯顫抖，擔憂這可能是最後一次與兒子通話。

韓國時報報導，這段父子檔在戒嚴日的對話最初由父親發布在社群平台上，後來在YouTube頻道「Kim Eo-jun's News Factory」播出之後受到關注。

這名父親在戒嚴令發布不久之後，多次打電話給正在當兵的兒子，擔憂兒子所屬單位可能會被召集，但電話時隔約1小時都沒有接通，直到大約午夜時分，兒子才回電。在這通電話中，父親提問「部署命令下達了嗎」，兒子回答「大約10分鐘之前接到緊急電話，奉命去基地報到，已經在路上」，當父親詢問為何會下達命令時，兒子只說「發生什麼事了？我剛睡醒」。

在戒嚴令宣布那時，正在服兵役的兒子在宿舍睡覺休息，並不清楚具體發生何事。父親得知後說，「已經宣布戒嚴令，仔細聽著，這不是發生來自北韓的挑釁，總統剛剛才宣布的」。

父親的聲音顫抖，強忍淚水告訴兒子，「你的性命最重要，保護好隊友，最重要的是保護好自己……無論如何，不要傷害平民」。這名父親也透露，由於擔憂這可能是最後一次和兒子通電話，因此有把這段通話錄音留存。

在這段音檔曝光之後，在網路上引發討論，許多網友被父親顫抖聲音與關心觸動，「聽到父親顫抖的聲音，我哭了」、「身為家長，這段對話讓我落淚」、「令人心碎」。

這名父親向韓國時報透露，當時宣布戒嚴，但卻聯繫不上兒子，所以感到很慌張，「在戒嚴期間任何事都有可能發生，可能會拿實彈外出（執行任務），我想留下他的聲音，我心想這可能是最後一次機會」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳淡如買到周杰倫前排票卻沒去！　原因曝光羨煞網友
賴清德返抵國門　4架F-16V伴飛迎接
陳梅慧之死神秘乘客身分曝！　警公布撞擊畫面
陳梅慧命喪國道！　毛骨悚然巧合曝
中山美穗驟逝「網湧親妹IG」！　中山忍1天前PO文洩心境
明起北東濕涼「最凍探12度」　最新預測曝光
陳梅慧死亡掀陰謀論　昔參與社運「美麗身影」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

時速120km急降！　14歲少年玩自由落體「高空被拋飛」重摔慘死

不是AV女優！日本氣象主播擁有渾圓白嫩雪乳　姣好身材引熱議

中國男遊泰性侵女大生拍性愛片　泰警假扮「變態假面」成功逮人

每天只睡4小時！17歲少女熬夜備考　深夜突頭痛打滾「腦出血去世」

5年紙吸管將劃句點　日本星巴克改採生物塑膠吸管

尹錫悅戒嚴！父致電當兵兒子「保護自己不傷平民」　韓網一聽哭了

開車滑手機！陸男泰國「失速狂飆」連撞12車　無辜男遭夾死車內

傳尹錫悅今赴國會道歉　議員合力「築人牆」擋門！結果繼續神隱

NASA再延阿提米絲II任務！仍力拚搶先中國　送人類上月球

俄外長：俄國將以「任何手段」自衛　籲西方認真看待極音速飛彈

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

時速120km急降！　14歲少年玩自由落體「高空被拋飛」重摔慘死

不是AV女優！日本氣象主播擁有渾圓白嫩雪乳　姣好身材引熱議

中國男遊泰性侵女大生拍性愛片　泰警假扮「變態假面」成功逮人

每天只睡4小時！17歲少女熬夜備考　深夜突頭痛打滾「腦出血去世」

5年紙吸管將劃句點　日本星巴克改採生物塑膠吸管

尹錫悅戒嚴！父致電當兵兒子「保護自己不傷平民」　韓網一聽哭了

開車滑手機！陸男泰國「失速狂飆」連撞12車　無辜男遭夾死車內

傳尹錫悅今赴國會道歉　議員合力「築人牆」擋門！結果繼續神隱

NASA再延阿提米絲II任務！仍力拚搶先中國　送人類上月球

俄外長：俄國將以「任何手段」自衛　籲西方認真看待極音速飛彈

「介紹富家子當男友」騙聽障同事賣手機、機車　惡女躲7年下場曝

任內首度出訪友邦　4架F-16V迎賴清德歸國

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

成語蕎「朝聖周杰倫聽哭了」！　眼眶泛淚全被拍

枋山海域驚見無名男屍！恆春海巡打撈上船　報驗查明身分死因

陳梅慧之死神秘乘客身分曝！XREX創辦人同列被告　警公布撞擊畫面

陳梅慧命喪國道！踏入中檢已進「高危時段」　毛骨悚然巧合曝

小學校長帶頭霸凌致師輕生還造謠、嘉市官員咆嘯受害家屬　監察院彈劾

讓頭頸癌患再次咀嚼美食！長庚數位精準植牙套件　難張口也能重建

中山美穗情路坎坷！　與好友工藤靜香因「傑尼斯偶像男友」決裂

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

建議巴拉圭背棄台灣　中國外交官遭驅逐

飛機活春宮！她忘情口愛男伴　監視器全拍下

美國加州7.0強震　發布海嘯警報

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

男女街頭脫光交疊裸戰　被圍觀狂罵繼續衝刺

南韓二度戒嚴？　在野黨魁李在明：今晚很危險

尹錫悅將二度戒嚴？　下令陸軍指揮官禁休待命

尹錫悅派「斬首部隊」肅清政敵　他此刻才知情

加州7.0強震「海嘯警報1小時取消」原因曝

北韓女老闆「遭高射砲處決」！屍體秒炸碎噴飛

38名旅客疑集體跳機！韓國濟州島尋找失聯越南人

更多熱門

相關新聞

傳尹錫悅赴國會道歉　議員合力「築人牆」擋門

傳尹錫悅赴國會道歉　議員合力「築人牆」擋門

南韓總統尹錫悅在3日深夜戒嚴風波後神隱至今，6日一度傳出將發表公開談話，說明戒嚴原因並向國民道歉，但總統辦公室稍早向媒體澄清，他今日並無公開發言的計畫。

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

民進黨「挺戒嚴」登國際媒體！　藍委用AI「講韓文」幫澄清

南韓國防部宣布：3司令官被停職

南韓國防部宣布：3司令官被停職

南韓二度戒嚴？　在野黨魁李在明：今晚很危險

南韓二度戒嚴？　在野黨魁李在明：今晚很危險

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

戒嚴護台？王婉諭轟國民黨曲解歷史　「迫害台灣無數人民38年」

關鍵字：

南韓戒嚴總統父子通話安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面