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傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　韓國瑜攔不住無奈吐一句

▲▼傅崐萁飆罵議事人員。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▲傅崐萁飆罵議事人員。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者杜冠霖／台北報導

今（6日）立法院會中國民黨團提變更議程，力拼將選罷法修嚴二三讀。不過，處理變更議程時，綠委拉開後門成功搶佔主席台，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，並與朝野黨團在後台商議後，隨即宣布散會院會。而在後方休息室中，國民黨團總召傅崐萁抓狂，一路爆粗口飆罵議事人員、綠委吳思瑤、蔡其昌「全世界ＸＸ丟臉」。蔡其昌也還原當下狀況，當時跟周萬來討論議事程序，傅崐萁突然對我咆哮，韓國瑜院長則馬上拉著他說「蔡委員很理性，不要這樣！」整個過程實在莫名其妙。

在朝野商議完後，傅崐萁與民進黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁爆粗口痛批，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會！」而綠委蔡其昌在一旁跟立法院秘書長周萬來討論，卻也被波及，傅崐萁不斷飆罵，「你什麼態度啊！」韓國瑜夾在中間不斷勸說冷靜，可惜效果不好。

傅崐萁仍不斷念念有詞，吳思瑤則質疑，傅崐萁到底大聲什麼？傅崐萁此時也飆罵議事人員，痛批議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」

對於整起經過，蔡其昌表示，不是愛咆哮就是老大，看到新聞與網路上大家分享他無故被傅崐萁咆哮的畫面，大家對我的關心，自己都收到了。

蔡其昌也還原當下情況，蔡表示，其實這過程說來也是非常瞎，當時自己與立法院秘書長在討論議事程序時，傅崐萁在旁沿路咆哮，到我身旁突然對著我再咆哮兩句，韓國瑜院長馬上拉著他說「蔡委員很理性，不要這樣！」整個過程實在有點莫名其妙，所以想把他現場說的那句「下流」還給他。

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