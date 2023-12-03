「國際志工日」前夕　桃園舉辦志願服務嘉年華暨NPO成果市集

▲桃園舉辦志願服務嘉年華暨NPO成果市集。（圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「112年志願服務嘉年華暨NPO成果市集」2日於平鎮區舉行。副市長王明鉅出席活動表示，桃園志工人數每年穩定成長，截至今（112）年6月底，全市志工人數註冊在案已達10萬3,833位，另外還有義警、義消及消防局防火宣傳大隊等廣義志工，志工們提供需要的協助及服務，為社會帶來祥和與進步。

王副市長也談到，為響應12月5日「國際志工日」，市府特別舉辦志願服務嘉年華及NPO成果市集，除了感謝所有志工朋友在過去一年為社會的付出，以及所有參與者的傑出貢獻，也期許所有志工持續保持熱心助人的精神，並鼓勵身邊的朋友一起投入志工行列，成為社會互助最重要的力量。

社會局長陳寶民表示，社會參與是城市進步的指標，也是實踐聯合國「全球永續發展指標」（SDGs）的重要方針，無論在環境保護、教育服務、社會福利、衛生保健及文化推廣等領域，都能看到桃園志工們無私奉獻的身影，而NPO團體凝聚在地力量投入公眾事務，也與志願服務的精神相互呼應，邀請市民朋友共同加入志願服務及NPO行列，讓桃園愈來愈美好。

今日活動現場由13個志工團隊「活力進場」揭開序幕，每個團隊都以精心準備的服裝與口號，展現志工獨有的熱情，其中「桃園市野趣創意運動休閒推廣協會」為推廣健康城市的理念，特別安排社區孩童獨輪車進場表演。此外，還有趣味闖關遊戲集點兌換療癒的易開罐小盆栽及摸彩券，吸引眾多市民朋友與NPO及志工團隊一同交流。

為了增進不同年齡層的市民朋友共同參與，現場除了邀請到「桃園市立內壢非營利幼兒園」及「桃園市八德區廣德社區發展協會銀兒寶打擊樂團」等表演團隊熱情演出外，還有設置泡泡童樂區、懷舊小遊戲及拍貼機，讓大朋友、小朋友都能盡情同樂。包括立法委員賴香伶、市府社會局長陳寶民、原民局副局長陳正雄等均一同出席活動。