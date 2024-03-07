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勞動部職訓協助就創業　海歸青年順利圓夢開咖啡廳

▲▼ 勞動部職訓好給力 助海歸青年圓夢開咖啡廳 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲「双藝咖啡」品質深獲肯定，在112年受頒嘉義縣政府的四星級咖啡莊園認證。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為協助失(待)業者充實專業技能，做好進入職場的準備，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署每年與轄區逾40家委外單位合作，開辦上百門職前訓練課程，涵蓋機械製圖、室內設計繪圖、咖啡餐飲烘焙食物及電商行銷等各領域；其中海歸青年陳家鈺，就透過「精品咖啡調製師認證與輕食烘焙實作班」的訓練，不僅精進選、烘、沖咖啡豆的技能，還有輕食製作與市場行銷的推播，更預計於今年五月在嘉義大埔美園區開設咖啡廳。

▲▼ 勞動部職訓好給力 助海歸青年圓夢開咖啡廳 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲陳家鈺每週至少2天親自上山摘選咖啡豆，從選豆源頭就嚴格把關。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

在嘉義縣土生土長的陳家鈺，家中在梅山的林地原先僅種植檳榔樹，父親為了發展林下經濟，便種植起了咖啡樹，雖然父親不黯咖啡習性，但首次採收後的咖啡香味與感動，她仍然記憶猶新，就此萌生想開設咖啡廳的想法，但夢想總是和理想不對等，大學畢業後家鈺依循著財務管理專業，受知名家具公司外派到緬甸擔任財務主管，卻在109年時因為新冠疫情影響，和同樣外派至國外的先生一起回國，在台休息期間家鈺想起過往開設咖啡廳的夢，覺得人生只有一次，何不勇敢為自己而活，便毅然決然地辭掉優渥薪水的外派主管職務，踏上築夢路程。

▲▼ 勞動部職訓好給力 助海歸青年圓夢開咖啡廳 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲_陳家鈺(右)和先生預計於今年5月，在嘉義大埔美開幕「双藝手作輕食咖啡廳」，一圓創業夢想。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

「創業要準備的、遠比我們想的還多」，陳家鈺說為了讓顧客喝到最新鮮的咖啡，除每週至少2天親自上山摘取咖啡，回家後還要處理發酵、曬乾、烘豆及包裝等工作，每日至少花費15個小時在處理產銷的作業上，且光是種植咖啡樹就是一大學問，不僅有病蟲害的問題，咖啡樹種植的密度也同樣影響產量及風味，在不斷地學習農業新知及加入咖啡產銷班後雖有改善，但成立工作室初期，不知如何行銷自家咖啡、營收不穩，有幾次都思考是否要放棄，重新回到財務專業領域就職。

▲▼ 勞動部職訓好給力 助海歸青年圓夢開咖啡廳 。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

▲_陳家鈺透過勞動部「精品咖啡調製師認證與輕食烘焙實作班」的訓練，順利考取「精品咖啡調製師」乙級證照。（圖／勞動部雲嘉南分署提供）

所幸產銷班的農友建議家鈺報名勞動部委外職前課程，參訓後不僅獲得完整的咖啡知識，還在課程中了解輕食烘焙製作、品牌經營和行銷、餐飲成本概念與存貨管理以及食品安全知識等，更在老師的輔導下順利考取「精品咖啡調製師」乙級證照，咖啡品質也愈加穩定，出產的「双藝咖啡」更獲得112年嘉義縣政府所頒發的四星級咖啡莊園認證，還預計在今年5月成立手作輕食咖啡廳，家鈺勉勵懷有創業夢想的青年們，善用政府資源學習技能，獲取創業路上不可或缺的養分。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署委外訓練課程多元豐富，符合就業市場趨勢超夯職能，多門課程也陸續開放報名中，包括半導體製程基礎培訓班、數位行銷人才培訓班、元氣餐盒暨中餐證照訓練班、臺灣特色糕餅麵點加工培訓班及美容美睫甲時尚實務班等，相關訓練費用還依學員身分別，由勞動部負擔80%至100%，訓後就業率普遍超過8成以上，鼓勵民眾多加運用政府資源學習職場所需職能，順利接軌就業市場，相關課程資訊可上台灣就業通-職前訓練網(https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或撥打雲嘉南分署06-6985945轉1599洽詢。

 
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