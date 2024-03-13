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雲林科技大學就業博覽會百家企業徵才　近萬職缺科技業居多

▲雲林科技大學今天舉辦就業徵才博覽會，現場釋出9800個職缺，比去年多出2千多個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林科技大學今天舉辦就業徵才博覽會，現場釋出9800個職缺，比去年多出2千多個。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今（13）日合辦就業徵才博覽會，現場進駐數百家廠商招募人才，提供近萬職缺，根據校方統計，不含公家機關，職缺數比去年增加2千多個，包括科技業、傳產、製造業都很缺人，逾半數職缺都是科技公司開出，現況學生對科技業較嚮往。

雲林科技大學就業徵才博覽會現場釋出9800個職缺，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，產業缺工確實嚴重，年輕人求職容易，所以鼓勵學子發揮就業韌性，選擇對自己職涯發展有利的工作。

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今年校方將另外安排台積電在3月27日獨立徵才，雲科大校長楊能舒指出，不是每個國家都像台灣缺工嚴重，很多國家的國民連工作都找不到，台灣各行各業都缺工，學生畢業找工作真的很容易，學生要有韌性，找成長性較高的工作。

楊能舒提到，全國土地稀缺，接下來高科技產業大概只能在雲嘉設廠，可預期人才需求龐大，學校近年積極培育半導體人才，配合廠商人才需求，包括台積電、上銀科技、大立光、廣達電腦等廠商都將舉辦獨立徵才活動。

雲科大就業暨校友服務中心將舉辦多場企業徵才說明會，3月20日上銀科技、3月27日台積電、4月9日合作金庫、4月10日大立光、4月24日犀牛盾及4月25日廣達電腦等，相關場次資訊可參考雲科大校園活動報名網站。

 

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