自製名片掃QRCODE買毒！高雄豪宅藏喪屍煙彈分裝場　上億毒品遭扣

▲販毒還印名片，民雄警查獲隱藏豪宅喪屍煙彈分裝場，扣押市價破億毒品 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局偵破藏匿於臺南市區出租套房之喪屍煙彈毒品分裝場，經溯源發現上游賣家藏身於高雄橋頭地區豪宅大樓內，經報請橋頭地方檢察署檢察官指揮嘉義縣警察局民雄分局、刑警大隊、高雄市政府警察局刑警大隊及岡山分局共組專案小組偵辦。

經跟監蒐證後，10 月間在橋頭地區某大樓內攻堅破獲以曾姓犯嫌為首之販毒製造分裝工廠，現場查扣大量美托迷酯、大麻、煙油等毒品，更起獲煙彈殼、煙油香精、異丙醇、甘油、包裝袋、販毒名片等分裝工具及原料，經警方初估查扣之毒品市值逾億元。

警方追查發現高雄橋頭地區 28 歲曾姓男子等人涉有重嫌，將曾、陳 2 嫌查緝到案，查扣「美托咪酯」原料 917 公克、大量菸彈成品、半成品。經查該販毒集團以第三級毒品「依托咪酯」、「美托咪酯」作為原料，製造、分裝電子煙彈，於南臺灣地區進行販售，從中牟取暴利。

本次所查獲的原料，共計可製作、分裝約10 萬顆電子煙彈，加上查扣之煙彈成品，市價逾新臺幣 2 億元，該販毒集團涉嫌使用今年8月5日剛列管為第三級毒品「美托咪酯」或「依托咪酯」作為原料，混合煙油製成電子煙彈，以網路作為販賣管道，甚至更自製QR-CODE 名片行銷販賣，檢警即時查獲本案，避免大量毒品流入市面，全案依違反毒品危害防制條例移請橋頭地方檢察署偵辦。

警方表示，是類新興毒品因施用後會使人精神恍惚、語無論次、肌肉不自主強力抽動、昏迷甚至直接昏厥，所以又有「喪屍煙彈」、「睡眠煙彈」、「一口暈」等俗稱，成為青少年普遍濫用之新興毒品，甚至有人吸食毒煙彈後駕車，因無法思考及控制行動，造成重大死亡車禍。為防堵是類新興毒品氾濫，法務部毒品審議委員會已於11月14日將依托咪酯類改列二級毒品，製造、運輸、販賣加重刑責，且施用及持有均有刑責，並於行政院公告後施行。