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破解AI科技詐騙新招術　嘉義民雄警分局長親上電台反詐騙

▲▼ 「全民反詐空中出擊　民雄警分局長吳俊德現聲警廣臺南台強力打詐，分享防詐撇步」 。（圖／民雄分局提供）

▲民雄警分局長吳俊德(圖右3)現聲警廣臺南台強力打詐，分享防詐小秘訣 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙橫行，許多年輕人更不務正業淪為詐團車手，民雄警察分局長吳俊德對於打詐工作不遺餘力，除贈送「打詐英熊」感謝金融機構及超商店員適時協助攔阻民眾匯款外，為了提升民眾對詐騙的警覺性，日前前往警察廣播電臺臺南分台，親自向民眾宣導並以幽默詼諧的口吻分享防詐撇步，向聽眾傳遞反詐小秘訣及資訊。

▲▼ 「全民反詐空中出擊　民雄警分局長吳俊德現聲警廣臺南台強力打詐，分享防詐撇步」 。（圖／民雄分局提供）

為了加強防詐、識詐宣導，有多次成功攔詐並緝獲車手的民雄分局，接受警廣電台邀請，在「警廣臺南分台」的廣播節目中由分局長吳俊德與電台名主持人吳明芬及鄒壁羽暢談時下的詐騙新手法，尤其是最新的AI科技成為詐騙集團的工具，令人難以辨別真假。

吳俊德說明近期常見的詐騙手法，並分享了轄區被害人遭受詐騙的真實案例。這種直接與民眾對話的方式，不僅讓聽眾更深入了解詐騙集團的運作模式，也有效提高了民眾識別詐騙的能力，民雄分局更成立「打詐民雄隊」，透過出席各級機關及公益團體舉辦之活動或各家電台廣播時間，強力宣導當前常見的詐騙類型及案例，希望能夠預防詐騙案件的發生。

▲▼ 「全民反詐空中出擊　民雄警分局長吳俊德現聲警廣臺南台強力打詐，分享防詐撇步」 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局長吳俊德指出，近年來常見的三種詐騙類型：假投資詐欺、假網拍及解除分期付款詐騙。以往詐騙集團「解除分期付款詐欺」多以買家為目標，手法為詐騙集團假冒電商客服說民眾在網路上下單後，因為工作人員或民眾自己操作錯誤，導致誤設分期付款、重複下訂扣款或升級成VIP會員，需要操作ATM或網路銀行解除。由於反詐騙宣導成效，民眾已較不易上當。詐騙集團因此將目標轉向賣家，以開通認證或簽署金流協議等話術，要求賣家操作ATM或網路銀行。因網路賣家必然常與陌生買家接觸聯絡，且賣家把自己的個人資訊公開於網路上，不需透過盜取個資又容易接觸，更容易成為歹徒直接下手詐騙之目標。並再三提醒民眾網購「訂單遭凍結、無法下單」、「未開通認證或未簽署金流協議」及「認證或簽屬」等話術攏係假。

 
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