民雄分局長大學宣導反詐騙　提高學生反詐免疫力

▲▼ 民雄警分局長吳俊德親自到大學校園宣導反詐騙 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年詐騙手法不斷翻新，為推廣防詐宣導工作，並讓民眾能沉浸式體認到詐騙手法，達到識詐、反詐及共同守護自身財產安全目的，民雄分局預防犯罪宣導列車，持續前進深入各級學校辦理「入班入校」宣導，26日由辦案經驗豐富的民雄分局長吳俊德進入嘉義中正大學分享防詐識詐觀念，希望透過深入校園與學生近距離宣導，以預防少年誤入詐騙歧途或成為被詐騙對象。



鑒於國內詐騙案件頻傳、手法不斷翻新，不法份子利用網路遊戲、各類社群及交友軟體等平台為媒介，造成青少年遭有心之人為犯罪所利用或提高被害的風險。民雄分局特別針對大學生生族群較易遇到的「假愛情交友詐騙」、新型「AI騙」及「假租屋」實際案例，與學生互動分析及討論。其中網路上最常見的就是色情交友詐騙，詐團經常放上帥哥美女的照片，藉此激發好奇心以吸引民眾點閱，於聊天後開始藉故各種名義要求「裸聊」、「投資」或「購買點數」，如果不聽從其指示，便威脅要散播被害人之不雅影片，只要發現以上關鍵字就是詐騙，青少年一定要特別小心。

另特別向學生宣導，近期發現有愈來愈多的詐騙集團在使用AI 深偽技術（深度學習與偽造技術之簡稱），除了模仿民眾身邊親友進行詐騙外，甚至盜用偶像的影像對追星青少年進行詐騙，尤其青少年對偶像的狂熱與迷戀更甚，為避免青少年被詐團話術利用，員警分享如何破解深偽技術的撇步，以提升詐騙觀念，現場宣導並配合有獎徵答與學生互動，寓教於樂，讓學生加深記憶。

民雄分局長吳俊德強調，識詐宣導需要社區民眾共築詐騙防禦網，透過大學生的參與，利用網絡媒介的即時傳遞反詐資訊給身邊每位親友，更新對於詐騙手法的認知，如此才能提高自身反詐免疫力，讓自己和身邊的人遠離詐騙陷阱，與嘉義縣警察局一起守護財產安全，打造最難詐騙的嘉園。