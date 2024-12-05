班班喝不到鮮乳？農業部拋新做法　卓榮泰指示溝通後再作決定

▲農業部、教育部推動「班班有鮮乳」政策，但各地執行狀況有落差。（示意圖／北市教育局提供）



記者陳家祥／台北報導

教育部、農業部推動「班班有鮮乳」政策在今年9月上路，讓國小學童每周可喝兩次鮮乳，但各地方政府在執行上都碰到不少狀況，甚至變成「班班有保久乳」。為此，農業部拋出新年度改採「中央提供預算、地方政府依實際需求執行」的新構想，院長卓榮泰今（5日）指示，農業部、教育部要在一週內與地方政府妥善溝通，視狀況再作進一步決定。

行政院發言人李慧芝今表示，院長卓榮泰在院會中，針對推動學校導入國產可溯源乳品專案實施計畫提示指出，對於農業部建議新年度可思考「中央提供預算、地方政府依實際需求執行」的新構想，農業部要和地方政府進行充分說明，「如果所有地方政府都願意承諾的話，相關政策才能推動下去」。

另外，卓榮泰提到，在執行過程中，各縣市政府所提出的包含乳品的品質還有配送、冷鏈等相關問題，都要順利找出解決方案，才可以確保學童飲用乳品的品質，讓家長能安心，「如果相關執行問題無法克服的話，這個政策是必需要檢討」。

卓榮泰還提到，因為新年度將來臨，要求農業部、教育部要在一週內與地方政府妥善溝通，檢討相關問題是否能進行改善，屆時會依據溝通還有改善狀況來做進一步的政策決定。

李慧芝補充，院長今天表示，要看地方政府依據實際需求執行，這是一個新的構想，農業部要跟地方政府進行充分討論和說明，對於乳品的品質和配送，都要有適合解決方案，才能確保小朋友喝乳品的品質，「目前仍要持續溝通，如果問題無法克服，可能政策本身需要檢討，各選項也尊重各地方政府的選擇與執行」。

記者追問，有提到會用中央經費容納地方政府提出的需求，是會用兌換券、中央統一採購配送經費？李慧芝表示，農業部建議從中央提供預算，地方政府按照實際需要需求執行，「這是全新構想，希望農業部和教育部一周內和地方政府妥善溝通，才會做出進一步決策」。

▲發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）