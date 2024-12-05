波波醫師三原則！政院禁開後門　卓榮泰：原優化偏鄉計劃停止適用

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

「波波醫師」爭議不斷，衛福部推動的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，遭批為波波牙醫開後門，在國內牙醫師界引發反彈，甚至還曾號召上街遊行表達訴求。行政院長卓榮泰今（5日）在院會中提出三項原則，請衛福部進行計劃調整，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期在參照社會各界的意見後，原計劃停止適用」，請衛福部在1個月內修訂計畫送院核定。

行政院發言人李慧芝說，院長卓榮泰今（5日）在院會中，特別針對優化偏鄉醫療精進計畫進行提示。卓提到，衛福部優化偏鄉醫療精進計畫中對於牙醫醫療如何精進，社會上還是有些討論，行政院日前也跟相關團體進行溝通，為了提升偏鄉醫療的牙醫醫療人力以及醫療的可近性，衛福部近一步提出調整方案，卓也提出三項原則，請衛福部進行計劃調整。

第一，要增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能；第二，現有的預算經費中要用在偏鄉包含衛生所、牙科設備更新採購還有薪資的保障；第三，對於55個無牙醫的偏鄉，除了鼓勵本國醫生前去外，也鼓勵出身在地的本國醫生能夠通過獎勵機制回到故鄉服務民眾。

卓榮泰表示，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期在參照社會各界的意見後，原計劃停止適用」，請衛福部依照上述的三項原則，在1個月內修訂優惠偏鄉醫療計畫，送院核定之後據以實施，使計畫可以經過合理調整後，範圍界定得更清楚，讓優秀且合格的牙醫師可以到偏鄉，提升偏鄉的醫療量能，也讓國人可以更加安心。