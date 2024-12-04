行政院霸凌通報平台將上線　卓榮泰：會對通報同仁盡最高保護

記者陳家祥／台北報導

勞動部霸凌案日前爆發後，包含教育部、衛福部、經濟部、交通部等也都有霸凌案件傳出。為此，行政院特別要求人事行政總處針對霸凌案成立「通報平台」，行政院長卓榮泰今（4日）表示，「這個平台近日內就會開通啟用」，這是一個負責任的平台，會對通報的同仁盡到最高的保護，讓他的隱私、個人的安全得到最好的保障。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰說，常說「身在公門好修行」，況且是在同一個公務部門裡面，同樣的工作，那更是一種緣分，值得珍惜。跟同事之間的相處，或是整個指揮系統的工作，做對的，互相鼓勵、互相學習；做不好的，自我檢討、共同的成長。

卓榮泰強調，絕對不容許有不理性的辱罵、霸凌、歧視的情形發生，「我們真的要把同事當做一家人」。

「但針對若干件已經被揭露出來申訴的案件，我也要求行政院人事行政總處成立一個通報的一個平台，請龔明鑫秘書長直接來督導。」卓榮泰說，這個平台是要提供給需要的同仁，有一個安全而且負責的通報管道。

「這個平台近日內就會開通啟用。」卓榮泰說，這是一個負責任的平台，所以會對於通報的同仁盡到最高的保護，讓他的隱私、個人的安全得到最好的保障。

卓榮泰強調，政府對霸凌事件的零容忍，「我們必須一再地強調，我也相信我們這樣的做法會有助於未來揭露出若干不合理的現況，我們要將這個事件、反霸凌的事件當作政府從上到下，中央政府、地方政府一貫而且持續的作為」。

卓榮泰說，也希望不僅在公部門，在私人民間的工作場域當中，也要來共同營造一個合理、友善的工作環境，才能有效地全面遏止霸凌事件的再度發生。