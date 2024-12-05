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西門萬年一番賞詐騙「抽過苦主現身」！一拆卡包傻了：盜版的

▲▼ 萬年大樓求售 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲萬年大樓爆出一番賞詐騙。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾近日到萬年大樓逛街，看見某店家自製吉伊卡哇一番賞，吸引許多人試手氣，可其中一名抽獎者花了許多錢，卻遲遲沒有開出大獎，才發現店家的抽獎盒裡根本沒有最貴的2獎項，氣得抽獎者報警。就有不少人留言指控，該間一番賞小獎塞超便宜小物，還賣盜版吉伊卡哇卡，貼文引發議論。

原PO在臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ　資訊分享交流♪」發布警世文，奉勸到萬年大樓玩自製一番賞時，務必要小心謹慎，就算是包套也要打開所有獎項，不要傻呼呼上當，因為有些一番賞裡面「根本沒有夢想」，導致許多人無形之中被黑心商人騙錢還不自知。之所以會發文，是希望大家能夠一起抵制黑心店家，避免再有人受害。

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貼文一出，意外有不少人認出該間店家，紛紛留言指控，「他幾乎都是賣盜版的東西欸！上次走過去看我有帶娃包然後說哇好可愛喔！直接塞一張盜版吉伊卡哇卡片給我」、「這間自製我抽過，當時中卡包，居然還是盜版的，從此以後不進去，原來根本還沒有大獎」、「這家很多盜版卡片。」

另外，也有苦主表示，得知這個消息後有私訊店家，對方有退還當時抽得金額。另一人也留言，「謝謝大家幫忙，已拿到退還款項。」

還有網友貼出一張截圖，稱店家已承認並道歉，完整內容如下：

針對此次臉書上引發爭議的文章，以及「洞洞樂」活動中 發生的問題，我們深感抱歉！對於因店面疏失而造成的不便與困擾，我們在此鄭重致歉。

事件發生當下，我們已迅速與消費者達成和解，除了全額退還消費金額外，我們還額外提供了近1萬元的商品和 5,000元現金，以表達我們的誠意。這次的錯誤完全是我們的責任，我們將認真檢討並改進。

為避免類似情況再次發生，我們會取消「洞洞樂」活動，未來將改採更透明、更精確的抽獎方式，確保簽數和獎品標示準確無誤。此外，針對11月30日和12月1日參與此套「洞洞樂」活動的顧客，我們請您將抽獎所得的物品帶回門市，我們將為您退還款項，並贈送您所抽中的獎品作為補償。

對於本次事件我們責無旁貸，再次向大家致上最深的歉意，我們承諾將以此為鑑，持續提升服務品質，努力贏回大家的信任。

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關鍵字：

吉伊卡哇一番賞萬年大樓盜版詐騙

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