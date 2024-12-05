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又是一番賞詐騙！萬年大樓抽吉伊卡哇「抽到報警」

▲▼ 萬年大樓求售 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲萬年大樓又爆出一番賞詐騙。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

台北市西門町萬年大樓現在有許多玩具店，有些商家會自製「一番賞」抽獎遊戲，讓顧客可以用小錢博大獎。不過近日有民眾在臉書踢爆，萬年大樓某商家又出現「一番賞詐騙」的事件，甚至鬧到警察到場，掀起了大量討論。

一位民眾在臉書社團「吉伊卡哇chiikawa ちいかわ　資訊分享交流♪」發布警世文，指稱他上周日晚間到萬年大樓逛街，期間看見了某店家自製吉伊卡哇一番賞，有許多顧客光顧，且其中一名抽獎者花了許多錢，卻遲遲沒有開出大獎，導致現場氣氛愈來愈火熱，不少圍觀群眾都在幫抽獎者加油。

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由於實在花了太多錢，製作一番賞的店家老闆開口，指稱要將所有獎項都送給該名抽獎者。民眾聽完以後，認為抽獎已經接近尾聲，於是到旁邊的店家逛街、購物，沒想到繞了一圈，卻發現員警出現在剛剛的一番賞店家，旁邊還有許多人圍觀，讓他一度誤以為發生兇案。

▼民眾聲稱萬年大樓發生一番賞詐騙。（圖／翻攝臉書／吉伊卡哇chiikawa ちいかわ　資訊分享交流♪）

▲▼民眾聲稱萬年大樓又有一番賞詐騙。（圖／翻攝臉書／吉伊卡哇chiikawa ちいかわ　資訊分享交流♪）

細問一下圍觀者，民眾才知道，店家的一番賞抽獎盒裡面，根本沒有最貴的2個獎項，氣得抽獎者直接打電話報警。

民眾提到，在他們看熱鬧時，旁邊還有幾位香港遊客聲稱，也有在這間店家花錢抽獎，沒想到竟是一場騙局。民眾對此不禁感嘆，「真的是丟臉丟到國外去，難怪被許多外國人說台灣是詐騙之島，真的是名副其實」。

民眾對此奉勸，到萬年大樓玩自製一番賞時，務必要小心謹慎，就算是包套也要打開所有獎項，不要傻呼呼上當，因為有些一番賞裡面「根本沒有夢想」，導致許多人無形之中被黑心商人騙錢還不自知。之所以會發文，是希望大家能夠一起抵制黑心店家，避免再有人受害。

事件在網路上發酵以後，網紅Cheap也在臉書上分享，同時不禁揶揄，「呵呵～有夠坑，前面抽的衰爆了。」

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