提升對毒品及詐欺危害的認識　台東少年警察隊到兒童之家宣導

▲少年警察隊至台東基督教阿尼色弗兒童之家宣導反毒反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣警察局少年警察隊於日前至臺東基督教阿尼色弗兒童之家，進行民間社福單位的反毒、識詐的法治教育宣導。這次活動旨在提升院童及職員對毒品及詐欺危害的認識，強調如何應遠離詐騙集團和毒品，同時加強對相關法律罰則的警醒。

財團法人台東基督教阿尼色弗兒童之家，以宏揚耶穌基督博愛精神，扶助社會身心障礙，貧困失依、受虐或遭其他不正當行為之兒童及青少年福利事業工作為目的，提倡以人為本、保護為主、教養為重理念。

在活動中，少年警察隊透過生動的方式，與現場50餘位院童及職員作互動式宣導，充分交換意見，除介紹常見毒品種類、態樣及嚴重危害身心健康案例，另外也講解常見詐騙手法，如假網購、遊戲點數、解除分期付款、網路交友等，希望民眾及家人不要因為認識不足，接觸毒品及被詐騙不法份子利用做為車手等情事，並向現場院童及職員介紹了避免成為詐騙集團的人頭帳戶或車手的方法，並提醒了毒品的危害及相關法律罰則。



警察局表示，衷心感謝阿尼色弗兒童之家社工們協助本次宣導活動。民間單位與政府機關互助合作是相輔相成的，希望透過這樣的合作，能夠為臺東縣的青少年提供更安全、更健康的成長環境。