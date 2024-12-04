停紅燈「旁邊警察狂盯」以為違規！40秒後警察脫口1句　他笑噴

▲旁邊警察狂盯著他看。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

由日本漫畫家nagano創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，一名剛從日本旅遊回來的網友表示，從日本京都帶回來的限定版烏薩奇掛在羽球包上，停紅燈時旁邊的警察大人狂盯著他看，心想是不是自己違規了，兩人對峙了近40秒，警察大人突然脫口一句話，讓他瞬間笑噴。

原PO在Dcard發文，「因為烏薩奇還以為要被警察抓走」，剛從日本旅遊回來，把京都限定烏薩奇掛在羽球包上，騎車等紅燈時，有兩位員警停在他旁邊，用餘光發現，其中一位員警目不轉睛盯著他看。他瞬間緊張起來，心裡的小劇場開始上演「他在看什麼？是不是我沒戴安全帽？車子有違規嗎？還是我長得很可疑？」

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雙方維持了尷尬的「對峙」，短短的40秒，卻感覺很漫長，下秒警察大人突然開口「欸！你那隻……是京都限定的吉伊卡哇嗎？超級可愛的欸！」原PO頓時一臉問號，原來警察大哥是在看包包上的烏薩奇，內心瞬間鬆了一大口氣，差點笑出來，「原來大哥是吉友啊」。

他當下一度想把這隻限定版寶貝送給警察大哥，但理智馬上制止了他，最後笑笑說了謝謝，便趕快溜走，「害我嚇到以為自己違規，心臟差點停掉」。

貼文掀起網友討論，「我有個同事也超愛，跟他出門巡邏永遠都是吉伊卡瓦主題曲無限輪迴」、「這個造型好可愛，可惡為什麼是限定」、「你的文好生動，排解了我一天的憂愁」、「警察可能在想說你的烏薩奇沒戴安全帽」、「想去買了」、「好可愛的機遇」。